Техеран прекинуо сарадњу са ИАЕА

20.09.2025
21:14
Коментари:0
Врховни савјет националне безбједности Ирана одлучио је да обустави сарадњу земље са Међународном агенцијом за атомску енергију /ИАЕА/ након гласања о увођењу санкција Ирану због нуклеарног програма на данашњем састанку Савјета безбједности УН.
"На састанку Врховног савјета националне безбједности разматрани су непромишљени кораци три европске земље и, упркос сарадњи Министарства спољних послова са ИАЕА и пројектима за рјешавање овог питања, сарадња са ИАЕА биће обустављена због поступака тих европских земаља", наводи се у саопштењу, преноси Срна.
Ирански савет безбједности није прецизирао временски оквир у којем ће сарадња бити обустављена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму