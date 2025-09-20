Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

Извор:
У једној од најневјероватнијих крађа у посљедње вријеме, из апотеке онколошке болнице Паскале у Напуљу у четвртак су украдени експериментални лијекови за рак, чија се вриједност процјењује на око 800.000 евра. Иако је вијест објављена тек данас, инцидент је шокирао цијелу болницу, а генерални директор Маурицио ди Мауро упозорава да је, осим огромне финансијске штете, највећи губитак за пацијенте којима су ти лијекови неопходни за живот.
Истрагу води италијанска карабињерска служба, а болница је покривена видео-надзором, па се очекује да би снимци могли бити кључни у идентификацији починилаца.
Ди Мауро истиче да је обезбјеђен континуитет терапије за све пацијенте: "Нећемо стати пред криминалом и кукавичлуком оних који у тешким околностима наносе штету најосјетљивијима, зарад личне користи."
Из апотеке су нестали моноклонска антитела, експериментални лекови и неколико препарата који се користе за лијечење увеалног меланома, ријетког облика рака ока. Будући да се ради о лијековима који захтијевају складиштење на строго контролисаним температурама, истражитељи сумњају да иза крађе стоји организована група са знањем о руковању таквим супстанцама.
Прве претпоставке указују на то да је крађа извршена ради препродаје лијекова на црном тржишту или дарк вебу. Ријеч је о изузетно скупим онколошким лековима, од кључне важности за пацијенте, а сам чин крађе, и поред високих безбједносних мјера у установи, оцијењен је као изузетно озбиљан.
Ди Мауро је додао: "У болници је већ постојао софистициран безбједносни систем, а ових дана завршили смо и инсталацију додатних камера. Ипак, неко је успио да пробије све то."
Упркос свему, лијечења пацијената нису прекинута. Директор Ди Мауро поручује да је болница одмах реаговала и осигурала континуитет терапије: "Наши пацијенти нису остали без терапије. Апотека Института Паскале показала је изузетну посвећеност и професионалност. Надам се да ће карабињери успјети да идентификују и приведу правди одговорне за овај срамотни чин."
Крађа лијекова и продаја на црном тржишту често је предмет мафијашке занимације. Италију прате ови скандали који су предмет истраге били и у СЗО. ЗБог тога су затражене и посебне процедуре када је у питању одлагање медицинског отпада. Ријеч је о једном од скандала када су италијанске криминалне групе продавале на црном тржишту оригиналне кутије паковања лијекова са фалсификованим таблетама.
