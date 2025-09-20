Робинсон за убиство Кирка користио стару пушку њемачке производње

20.09.2025
Истражитељи су након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка у шумовитом подручју у близини мјеста убиства на сјеверу Јуте пронашли пушку, а утврђивање њеног поријекла показало се као незахвалан задатак, преноси данас Ен-Би-Си њуз.
Пушка стара више деценија њемачке је производње и направљена је за потребе војске у два свјетска рата, навело је више извора упућених у истрагу.
Оружје је толико старо да је могло да буде унесено у САД прије него што су 60-их година прошлог вијека донијети закони који захтијевају да пушке буду обиљежене серијским бројевима како би могле да буду праћене.
Како наводи НБЦ, вјерује се да у домовима широм Америке има више милиона таквих пушака.
Срећом по истражитеље, нападач Тајлер Робинсон је идентификован на друге начине, односно преко његове породице која га је убиједила да се преда полицији.
Робинсон се предао властима дан послије убиства Кирка на једном скупу у оквиру кампуса Универзитета Јута Вели.
Употреба тако старог оружја покренула је, међутим, страховање код неких бивших федералних агената да би потенцијалне убице могле да посегну за таквим пушкама, које су моћне и прецизне, а тешко им је ући у траг.
"Осим обезбјеђења додијељеног предсједнику, тешко да неко може да буде одбрањен од овакве пријетње”, казао је пензионисани званичник Бироа за алкохол, дуван, ватрено оружје и експлозиве, Скот Свитоу.
Тужиоци су идентификовали пронађено оружје и реч је о моделу "маузер 98".
Како су навели, пушка калибра 30-06, која испаљује метке нешто мање од осам милиметара, припадала је Робинсоновом дједу.
Власти нису откриле на који начин је он набавио пушку, као ни да ли су успјеле да јој уђу у траг до краја.
Ријеч је о пушци са ручним репетирањем која мора да се напуни између два пуцња.
Послије ратова у Европи, небројени амерички војници вратили су се кући са оваквим "маузерима", а такве пушке су годинама послије тога могле да се једноставно наруче поштом, наводи НБЦ.
Деценијама су биле омиљене код ловаца, који су их цијенили због поузданости, трајности и прецизности, али су изузетно ретко коришћене у извршавању злочина, наводе бивши агенти.
Највећи број насилних инцидената са оружјем у Америци се изврши помоћу пиштоља, а приликом неких од најсмртоноснијих масовних пуцњава коришћена је полуаутоматска пушка као што је АР-15.
Како наводе експерти, ове пушке се не користе јер се не могу лако сакрити и нису конструисане да испале велику количину метака одједном.
Употреба старе пушке европске производње, намијењене војсци, асоцирала је и на један од најозлоглашенијих америчких злочина, убиство Џона Ф. Кенедија 1963. године.
Убица, Ли Харви Освалд, употребио је пушку "каркано", модел 38 са ручним репетирањем, која је конструисана крајем 19. вијека за италијанску војску, преноси Танјуг.
Освалд ју је набавио наручивши је поштом преко огласа из часописа специјализованог за оружје, подсјетио је Ен-Би-Си њуз.
