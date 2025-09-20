Зеленски пријети: Ако Путин одбије...

Извор:
Предсједник Украјине Володимир ће позвати предсједника САД Доналда Трампа да уведе санкције Русији када се састану сљедеће недјеље у Уједињеним нацијама у Њујорку и позвао је украјинске савезнике да "престану да губе вријеме".
Зеленски је рекао да очекује да ће бити уведене даље санкције ако руски предсједник Владимир Путин одбије да се састане са њим на разговорима лицем у лице или да се договори о прекиду ватре.
"Ако се рат настави и нема помака ка миру, очекујемо санкције", рекао је.
Трамп је више пута пријетио да ће предузети акције против Русије, али до сада није успио да то спроведе. Прошле недјеље је рекао да су САД спремне да "уведу велике санкције" – али тек након што се све земље НАТО-а сложе да престану да купују нафту од Русије и да уведу тарифе Кини, још једном великом увознику.
Разговарајући са групом новинара у Кијеву, Зеленски је изразио фрустрацију темпом догађаја. Рекао је да "повезивање" могућих америчких санкција са захтјевима европским земљама да прве дјелују значи "успоравање притиска на Путина".
"Предсједник Трамп очекује снажну акцију од Европе. Мислим да губимо много времена ако се санкције не уведу или се не предузму неки кораци, које итекако очекујемо од њега [Трампа]", рекао је Зеленски, говорећи у својој предсједничкој канцеларији.
Трампови блиски савезници Мађарска и Словачка одбили су да прекину енергетске везе са Москвом. Оне су посљедње двије чланице ЕУ које још увијек купују руску нафту преко цјевовода Дружба. Украјина га је бомбардовала прошлог мјесеца, што је изазвало љутит одговор мађарског премијера Виктора Орбана.
Зеленски је рекао да жели да "цијела Европа" уведе санкције. Рекао је да Трамп може да "потисне" европске земље да ураде више и додао је да ће проруска влада Словачке вјероватно одговорити на амерички притисак.
"Сви гледају у Сједињене Државе", рекао је.
Поновио је своју спремност да се састане са Путином у било ком формату – било један на један, или "трилатерално", са америчким председником у просторији. Кремљ каже да се "основни узроци" сукоба морају решити пре него што се то деси, позивајући се на капитулацију Украјине.
Током своје посјете Њујорку, Зеленски ће такође тражити појашњење о томе које су безбједносне гаранције САД спремне да пруже као дио мировног рјешења. Рекао је да је британски премијер, Кир Стармер, покренуо ово питање са Трампом током предсједникове државне посјете Великој Британији и током њихових разговора у четвртак у Чекерсу.
Зеленски је рекао да ће се његова супруга, Олена, "највјероватније" састати са Меланијом Трамп у Њујорку. Разговараће о повратку украјинске дјеце коју је отела Русија. Прва дама САД се сматра да има више саосјећања са Кијевом него предсједник, који је критиковао Зеленског током њиховог фебруарског састанка у Овалном кабинету.
Њихов посљедњи сусрет у Бијелој кући у августу био је успјешнији, а неколико европских лидера, укључујући Стармера, придружило се Зеленском на разговорима. Билатерални састанак сљедеће недјеље одржава се у контексту провокативних руских акција у Европи, у којима су три руска борбена авиона у петак повредила естонски ваздушни простор.
Зеленски је рекао да Украјина користи све већи број дронова дугог домета за циљање непријатељских енергетских постројења, која се користе за снабдјевање руске војне машинерије. Рано у суботу дронови су погодили рафинерију нафте у Саратову по други пут за недељу дана. Видео је приказао експлозије и пламен. Још један напад је оштетио рафинерију у Самарској области.
