Састанак Трампа и Зеленског

Предсједник Украјине Володимир Зеленски потврдио је да ће се састати са предсједником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом током Генералне скупштине УН, која ће бити одржана у Њујорку од 21. до 24. септембра.
Зеленски је у изјави током састанка са новинарима прецизирао да ће током боравка у Њујорку имати низ билатералних разговора, међу којима је и планирани састанак са председником САД-а, пренијела је Украјинска правда.
Предсједник Украјине је такође поменуо могућност одвојеног састанка првих дама Украјине и САД, Олене Зеленске и Меланије Трамп, који ће бити посвећен хуманитарним питањима, посебно темама везаним за дјецу. Пословање, технологија, одбрана, “пословање са минералима”. Ово ће бити комбиновано са великим економским састанком. И састанак са предсједником Сједињених Америчких Држава. Такође, највјероватније, састанак првих дама Украјине и Америке о хуманитарним питањима, о дјеци – рекао је Зеленски.
О чему ће разговарати Зеленски и Трамп?Предсједник Украјине је нагласио да би желио да чује сигнале од Трампа у вези са безбједносним гаранцијама за Украјину, као и са даљом политиком санкција против Русије.
Зеленски је прецизирао да је Украјина припремила основу за безбедносне гаранције које је Европа спремна да усвоји, узимајући у обзир улогу Сједињених Америчких Држава.
– Водили смо многе разговоре, вођен је дијалог на различитим нивоима, укључујући и између руководства наших војски и генералштабова са Европљанима и Американцима. Премијер Велике Британије (Кир Стармер) састао се са председником Сједињених Америчких Држава и договорено је да ћемо разговарати о релевантним питањима на нашем билатералном састанку у Њујорку – рекао је Зеленски.
Зеленски: Спреман сам на састанак с Путином, али он нијеТакође је напоменуо да Трамп очекује снажније кораке од Европе у вези са санкцијама против Русије.
– Наравно, ми подржавамо да цијела Европа уведе санкције и пооштри царинску политику против земаља које купују енергетске ресурсе од Русије. Али повезивање свега овога значи успоравање притиска на (руског предсједника Владимира) Путина. Спремни смо да се састанемо са Путином. Причао сам о томе. И билатерално и трилатерално. Он није спреман – рекао је Зеленски.
