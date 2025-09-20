Logo

Осуђен камионџија: Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

Фото: Lê Minh/Pexels

Један камионџија је осуђен на 10 година затвора након што је изазвао несрећу у којој је погинуо отац двоје д‌јеце јер је током вожње био заокупљен гледањем филмова за одрасле на телефону.

Како пише британски лист Сан суд у Престону закључио је да је возач Нејл Плат (43) био "озбиљно заокупљен" када је 17. маја прошле године ударио у возило Денија Етчисона (46) на ауто-путу М58 код Скелмерсдејла у Ланкешајру у Енглеској.

Етчисонов аутомобил "хјундаи кона" гурнут је под цистерну, а потом и експлодирао.

Дуг пут под ометањем

Плат је током трочасовног путовања од Шкотскедо Ланкешајра стално гледао садржаје на свом телефону - укључујући друштвене мреже Икс, ТикТок и јутјуб.

Судија Јан Ансворт изјавио је да је Платова "арогантна и себична" вожња била "огромна несрећа која је била неминовна да се догоди".

Пресуда и казна

Плат је признао кривицу за изазивање смрти из нехата. Осуђен је на 10 година затвора, од чега ће одслужити двије трећине у затвору, а послије изласка биће му изречена забрана вожње у трајању од седам година.

Посљедњи тренуци жртве

Денијева жена Кери, с којом има двоје д‌јеце, Елу (17) и Џека (10), рекла је да је разговарала с њим телефоном у тренутку несреће, мислећи да му се батерија испразнила када је позив прекинут.

"Њихов херој је нестао", изјавила је пред судом кроз сузе.

Породица у шоку и очају

Мајка покојног, Џенет Етчисон, рекла је да је њен син био "стуб породице" и особа која је увијек помагала другима.

Брат Ендру додао је да је Дени био "пун живота" и да је трагедија још тежа јер породица није могла да одржи сахрану нед‌јељама јер су чекали ДНК идентификацију тијела.

"Лекција за све возаче"

Одбрана је истакла да Плат, и сам отац, осјећа "искрено кајање" и да "мрзи себе" због трагедије.

Судија је закључио да овај случај показује како и најмање ометање за воланом може имати катастрофалне посљедице, нарочито када је у питању возило од више тона, преноси Курир.

