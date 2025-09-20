АМС: Обустављен саобраћај због саобраћајне незгоде

Извор:
АТВ
20.09.2025
14:38
Коментари:0
Због саобраћајне незгоде која се догодила на магистралном путу Соколац-Рогаполици у мјесту Ковањ, за теретна возила саобраћај је обустављен до завршетка увиђаја.
Путничка возила преусмјеравају се на локални пут, саопштио је Ауто мото савез Републике Српске.
Посљедњи љетни викенд доноси повремено појачану фреквенцију возила на већини путева, као и на појединим граничним прелазима.
Фудбал
Роналдо стао у одбрану сународника и саиграча
АМС сматра да, захваљујући повољним временским условима, возачи не би требали бити нервозни, али да се савјетује стрпљење, максималан опрез и избјегавање ризичних претицања.
Посебан апел упућен је мотоциклистима да прилагоде своју брзину и поштују саобраћајне прописе, саопштили су из АМС Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму