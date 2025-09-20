Нови снажан земљотрес погодио полуострво на истоку Русије

Извор:
Полуострво Камчатку на крајњем истоку Русије данас је погодио још један потрес, измјерен је земљотрес јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, 165 километара југоисточно од града Петропавловска Камчатског, на дубини од 48 километара.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети. Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Ово је још један у серији јаких земљотреса који потреса ову област. Више од 120 земљотреса догодило се на Камчатки за мање од 24 сата, саопштила је регионална филијала Федералног истраживачког центра геофизичке службе Руске академије наука.
Камчатка је 30. јула доживјела најјачи земљотрес од 1952. године, који је имао магнитуду од 8,8 степени Рихтерове скале, а од тада су скоро свакодневно регистровани накнадни потреси.
