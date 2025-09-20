Logo

Нови снажан земљотрес погодио полуострво на истоку Русије

Извор:

Танјуг

20.09.2025

15:20

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Полуострво Камчатку на крајњем истоку Русије данас је погодио још један потрес, измјерен је земљотрес јачине 5,5 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, 165 километара југоисточно од града Петропавловска Камчатског, на дубини од 48 километара.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети. Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Серија земљотреса на Камчатки

Ово је још један у серији јаких земљотреса који потреса ову област. Више од 120 земљотреса догодило се на Камчатки за мање од 24 сата, саопштила је регионална филијала Федералног истраживачког центра геофизичке службе Руске академије наука.

Камчатка је 30. јула доживјела најјачи земљотрес од 1952. године, који је имао магнитуду од 8,8 степени Рихтерове скале, а од тада су скоро свакодневно регистровани накнадни потреси.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

Свијет

Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

34 мин

0
Осуђен камионџија: Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

Свијет

Осуђен камионџија: Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

1 ч

0
Због бомбе евакуисане хиљаде људи

Свијет

Због бомбе евакуисане хиљаде људи

1 ч

0
Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

Свијет

Откривена лабораторија амфетамина вриједна 20 милиона долара

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner