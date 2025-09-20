Трамп уводи накнаду од 100.000 долара за визе за стране раднике

Извор:
СРНА
20.09.2025
17:06
Коментари:0
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа објавила је да ће од компанија тражити накнаду од 100.000 долара годишње по привременој радној визи Х-1Б.
Очекује се да ће технолошки сектор у САД, који у великој мјери зависи од стручњака из иностранства, бити посебно погођен, а повећани трошкови могли би присилити компаније на пресељење пословања у иностранство.
Такође, то би могло да зада озбиљан ударац технолошком сектору који се увелико ослања на стручњаке из Индије и Кине.
"Уколико хоћете некога да оспособљавате, то ће бити људи који су недавно дипломирали са неког од престижних универзитета широм наше земље. Оспособљавајте Американце. Престаните да доводите људе који нам одузимају радна мјеста", изјавио је министар трговине Хауард Латник.
Трамп тврди како су неки послодавци искоришћавали програм запошљавања да снизе плате.
"Неки послодавци користили су програм привремених радних виза за снижавање плата, чиме су нанијели штету америчким радницима", наводи се у извршној одредби коју је Трамп потписао.
У документу се истиче да је број страних радника у подручју науке, технологије, инжењерства и математике у САД више него удвостручен у раздобљу од 2000. до 2019. године, на готово 2,5 милиона, док се укупна запосленост у овим областима у истом раздобљу повећала за тек 44,5 одсто.
Најновије
Најчитаније
19
53
19
52
19
43
19
27
19
24
Тренутно на програму