Хамас запријетио Израелу: Реците збогом таоцима

Бригаде Ал-Касам, војно крило палестинског милитантног покрета Хамас, објавиле су данас слике израелских затвореника које држе у Гази.
Хамас је упозорио израелске власти да ће њихови затвореници бити у опасности ако Израел настави инвазију на Газу и одбије примирје.
"Свако даље одлагање или одбијање примирја од стране израелске владе, под вођством премијера Бењамина Нетанјахуа, резултираће смрћу затвореника", наводи се у поруци, преноси иранска агенција Тасним.
Израелски медији наводе да је начелник штаба израелске војске Ејал Замир у почетку био против плана за напад на Газу, али је под притиском политичког кабинета пристао на операцију, преноси Танјуг.
