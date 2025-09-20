Logo

Хамас запријетио Израелу: Реците збогом таоцима

Извор:

Танјуг

20.09.2025

18:52

Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

Бригаде Ал-Касам, војно крило палестинског милитантног покрета Хамас, објавиле су данас слике израелских затвореника које држе у Гази.

Хамас је упозорио израелске власти да ће њихови затвореници бити у опасности ако Израел настави инвазију на Газу и одбије примирје.

"Свако даље одлагање или одбијање примирја од стране израелске владе, под вођством премијера Бењамина Нетанјахуа, резултираће смрћу затвореника", наводи се у поруци, преноси иранска агенција Тасним.

Израелски медији наводе да је начелник штаба израелске војске Ејал Замир у почетку био против плана за напад на Газу, али је под притиском политичког кабинета пристао на операцију, преноси Тан‌југ.

Тагови:

Хамас

Израел

taoci

