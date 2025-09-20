Logo

Сајбер напад паралисао аеродром: Чак 50 одсто сутрашњих летова отказано у Бриселу

20.09.2025

20:30

Бриселски аеродром саопштио је да ће 50 одсто летова планираних за недјељу, 21. септембар, бити отказано због насталих поремећаја усљед сајбер напада који су погодили неколико европских аеродрома.

Портпарол аеродрома је изјавио да су аеродромске власти затражиле од авио-компанија да откажу половину летова како би се избјегли дуги редови и кашњења због посљедица напада.

Напад је изазвао велике проблеме у функционисању, а бриселски аеродром наставља да сарађује са властима како би ријешио ситуацију.

Сајбер напад усмјерен на провајдера услуга за системе за пријаву и укрцавање пореметио је рад на неколико европских аеродрома, узрокујући кашњења летова и отказивања на аеродромима у Бриселу и Берлину, саопштили су оператери.

И лондонски аеродром Хитроу имао је сличне проблеме.

Напад је онемогућио аутоматизоване системе за пријаву и укрцавање, приморавајући аеродромски оперативни тим да пређе на ручне процедуре, што је знатно успорило процес, наведено је у саопштењу аеродрома у Бриселу, пренио је Ројтерс.

Како је наведено, напад је имао велики утицај на ред летења, а путници су били упозорени да очекују кашњења.

Многи летови су отказани, док су други значајно каснили због сложености ручних процедура.

