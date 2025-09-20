Извор:
Анадолија
20.09.2025
22:03
Коментари:0
Холандска полиција, наоружана палицама, почела је да хапси демонстранте у Хагу на протестима против миграната који су прерасли у прави хаос, јавља дописник РИА Новости.
Демонстранти су се окупили данас у округу Малијевелд тражећи строжу миграциону политику.
Протести су прерасли у насиље након што су демонстранти изашли на ауто-пут А12.
Већина демонстраната је растјерана, а мале, али насилне групе су се задржале у близини централне жељезничке станице.
Хашка полиција је распоредила додатне јединице у близини централне станице.
Коњичка полиција и полицајци наоружани палицама пратили су и приводили појединце.
