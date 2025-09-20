Logo

Гори Хаг

Извор:

Анадолија

20.09.2025

22:03

Гори Хаг
Фото: Anadolu/Mouneb Taim

Холандска полиција, наоружана палицама, почела је да хапси демонстранте у Хагу на протестима против миграната који су прерасли у прави хаос, јавља дописник РИА Новости.

Демонстранти су се окупили данас у округу Малијевелд тражећи строжу миграциону политику.

Протести су прерасли у насиље након што су демонстранти изашли на ауто-пут А12.

Већина демонстраната је растјерана, а мале, али насилне групе су се задржале у близини централне жељезничке станице.

Немири у Хагу

Хашка полиција је распоредила додатне јединице у близини централне станице.

Коњичка полиција и полицајци наоружани палицама пратили су и приводили појединце.

Холандија

