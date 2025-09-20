Ко је гори: свекрва или пуница?

20.09.2025
Има изузетака у свему, али су превише ријетки да би били правило. Тако и у кукњави на свекрву/пуницу. Ко је гори? Ево неколико психолошких објашњења да видимо како ствари стоје.
Анализом бројних садржаја на ову тему долази се до једноставног, а опет компликованог закључка. Ко је гори одређује друштво више него што је то у самом породичном односу, односно распореду улога.
Свекрва је мајка супруга; пуница је мајка супруге. Једноставно, али јасно: у неким регионима постоји и традиционална разлика у положају. У патрилокалним друштвима пар често остаје ближе свекрви јер супруг носи презиме и породично има више тежишта уз његову страну. То није правило, али је социолошка оквирност која објашњава многе сукобе.
Материнство остаје једна од најјачих везаности у људском животу. Кад син крене да гради свој живот са неком другом женом, мајка пролази кроз сложен скуп осјећања: поноса, губитка, понекад и ривалства. За многе мајке, улога „она која стара“ није само ствар емпатије, то је дио самопоимања. Кад се тај идентитет доведе у питање (појавом кћерке/невјесте која преузима дио у бризи о дому или дјеци), почињу мијешања.
Постоје и психолошки феномени који често објашњавају понашање: "тријангулација" (када мајка убацује дјете у свој конфликт са партнером да би одржала блискост), материнско „гејткипинг“ (контрола над бригом о дјеци) и пројекције. Нпр. мајка пројектује своје незавршене амбиције или страхове на снаху/зета. То не чини сваку свекрву или пуницу „злом“; то показује психолошки механизам, говори се у анализи објављеној на сајту "Психологија данас".
Није само психологија та која одређује какви ће бити породични односи. Велику улогу има и само друштво. О њему ће више рећи социологија. Патријархат, економска зависност, одабир становања и обичаји формирају терен.
На нашим просторима карактеристично је било да домаћин спрат куће или дио у дворишту намијени за сина насљедника. Тако да је млада често долазила у дом супруга и живјела са његовом породицом и била у ближим односима (не нужно и бољим) са свекрвом. За наше друштво је такође карактеристично да су мушкарци доносиоци финансијских средстава, односно, дјеца су зависна од привређивања родитеља. На рачун финансијске зависности, свекрва има већу моћ да интервенише у приватни живот младог пара.
Али, ни зетовима није лако у истим ситуацијама. Они који долазе у домове својих супруга и често живе са њеном породицом, нису у милости пуница. Налазе се и сличној ситуацији као и невјесте које дођу свекрви "на ноге". Мањак самопоуздања, као и појачана критика, загорчавају однос зет-пуница.
У заједницама гдје се очекује да кћерка и даље помаже мајци (често у бризи о дјеци или кући), пуница има легитимитет да учествује. И поново: тај легитимитет може прећи у претјерану контролу.
Универзалног одговора нема. Али, постоје неки обрасци.
Свекрва често изгледа „гора“ када је позиционирана као управљач дома (појачано у патрилокалним породицама). Њени поступци могу бити перципирани као покушај да одржи власт над домовином, традицијом и насљедством. Снаха ту доживљава конкуренцију. Није ријеч само о емоцијама, већ и о материјалној и симболичкој моћи.
Пуница може бити „гора“ у ситуацијама кад је кћерка постављена у улогу њене настављене помоћнице (брига о унуцима, дневни послови). Тада се умијешаност често правда као „помоћ“, али у стварности оспорава аутономију пара.
Дакле, студије поручују да није ствар у "горој" женској фигури, него у томе ко има структурни приступ и који су интереси у питању.
Каква ће свекрва/пуница бити одлучује и улога оца у породици.Кћерке често развијају блиске обрасце идентичности са мајком јер учењем и практичним моделом преузимају улоге њене неге. Посебно у друштвима која жене социјализују ка неговању и домаћим задацима. То може створити блискост и једну врсту преношења задатака (која понекад постаје извор оптерећења).
Синови могу бити емотивно повезани са мајком на начин који укључује и жељу за утјехом, посебно ако је очинска фигура недовољно емотивна или дистанцирана. У неким случајевима синови остају „прикачени“ на мајку и у зрелом добу, што може стварати конфликте у браку (имајте на уму да ту утицај имају и културне норме о мушкости и популарни модели понашања), тврди се у чланку објављеном на сајту BMC Psihology.
Ни ово нема једноставан одговор. Битан је мотив! Заштитничка мајка се мијеша јер се плаши за дијете, контролна мајка због потребе за моћи, а себична због усамљености. Колико ће се мијешати зависи од:
Колективне кривице нема, само индивидуалне. Али, постоје темељи који осигуравају да ће неко бити "гори. Систем и улоге често стварају услове у којима појединци реагују на начин који их чини "горим" у очима друге стране. Једна од најопаснијих прича је да проблем лежи у „свекрви/пуници“ као злонамерном бићу, а не у структурама моћи, очекивањима и неразвијеним границама.
Закључак свега би био да "гора" нема име. Кривицу преузима онај ко угрожава (мијеша се) у брак младог пара. Свекрва и пуница су улоге; људи који их носе носе и страхове, навике и тугу. Ако морам да дам једну рефлексну оцену: гора је она страна која мање воли ослобађање, она која љубав мијеша с контролом. А то, нажалост, можеш наћи и у свекрви и у пуници, понекад истовремено.
За дио текста употријебљена је и анализа Универзитета Небраска.
