Исповијест: "Будућа свекрва је хтјела да ме се ријеши, а сада хоће да нам планира вјенчање"

20.09.2025
20:53
Планирање вјенчања често умије да буде стресно само по себи, али када се у цијелу причу умијеша будућа свекрва - све може да прерасте у озбиљан сукоб. На Redditu се појавила прича дјевојке која је отворено подијелила кроз шта пролази: жена коју је будућа свекрва првобитно жељела да отјера, сада изненада жели да учествује у организацији вјенчања.
- Ја сам (28) вјерена за мушкарца ког дубоко волим. Али његова мама је од почетка јасно ставила до знања да ме не воли. Увијек је била љубазна на површини, али хладна у себи.
Када је рекао својој мајци да планира да је запроси, она је покушала да га одговори од тога.
- Рекла му је да сачека годину дана, да види да ли се и даље осјећамо исто. Чак је рекла да журимо у нешто што ће изблиједити. Једном ме је погледала право у очи и рекла да се нада да ћемо се природно удаљити. Као да сам само фаза из које је требало да он прерасте.
Упркос свему, пар се вјерио. А онда - потпуни обрт.
- Одједном, она жели да помогне. Пита за мјеста, цвјетне аранжмане, дегустације хране. Жели да буде укључена у сваки детаљ. Мој вјереник мисли да то значи да покушава да изгради мост, али ја у то не вјерујем. Не желим да бира боје, да помаже са гостима, чак ни да се осврће на распоред сједења. Рекла сам му то њежно, али јасно.
Док она жели да постави границе, њен вјереник тражи мир.
- Рекао је да гајим љутњу и да пропуштам прилику да се излијечим. Али изљечење не почиње лажним миром, почиње правом одговорношћу. И никада се није извинила због тога како се понашала према мени. Он жели мир. Ја желим поштовање. Мисли да би нас ово могло зближити, а ја мислим да би пуштање ње унутра могло вратити хладноћу коју сам се толико трудила да игноришем.
За крај, будућа млада је директна:
- Можда сам оштра, али ако је неко желео да нестанем прије него што сам уопште постала дио породице, нема право да кроји мој вјенчани дан. Граница мора да постоји.
Шта ви мислите: које је рјешење ове ситуације?
(Она)
