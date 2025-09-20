8 знакова да вас свекрва заправо јако воли

20.09.2025
Да ли се икад запитали зашто је однос између свекрве и снаје толико компликован? Мајке су посебне и незамјењиве, а њихова неизмјерна љубав понекад може да пређе границу и узнемири снају.
Свекрве су жене пуне животног искуства. Једном кад њихова дјеца створе своју породицу, мајке својим савјетима желе да их усмјере, што може да узнемири снаје, које сматрају да им намећу своје мишљење.
Свакој жени је важно да се уклопи у фамилију свог супруга, а поштовање је основ таквог односа. У наставку прочитајте знакове да вас свекрва заправо воли и да је вријеме да јој љубав вратите истом мјером.
1. Жели боље да вас упозна
Ако вам је свекрва већ неколико пута споменула како би хтјела да је чешће посјећујете, то не мора да значи да жели да вас контролише, него да вас боље упозна. Ако вас испитује о послу, хобијима, интересима и односу с њеним сином, она само жели да буде сигурна да сте обоје срећни.
2. Не сматра да је њено дијете увијек у праву
Ситуација у којој се свекрва умијеша у свађу с вашим супругом, односно њеним сином, може бити изузетно иритантна. То је једна од ситуација кад већина жена реагује и објасни својој свекрви да је прешла границу. Међутим, она вас, као жена, заправо јако добро разумије и осјећа одговорност да својем сину објасни да није у праву.
3. Тражи вашу помоћ у кухињи
Ако сте организовали породично дружење, а свекрва вас стално зове да јој нешто помогнете у кухињи, то би могло значити да широј фамилији жели да покаже да сте вас двије тим који добро функционише и да је поносна на ваше способности.
4. Увијек лијепо прича о вама
Иако сте вас двије потпуно други свјетови, она често истиче ваше квалитете. Поносна је на вашу каријеру и на то што сте добро одгајили њене унуке. Питаће вас за рецепт и похвалиће укусан ручак који сте скували. Ако имате овакву свекрву, будите сигурни у то да вас јако воли и да је срећна што сте баш ви изабраница њеног сина.
5. Поштује ваш брак
Свакој мајци је важно да је њено дијете срећно. Међутим, јасно јој је да ви живите с њеним сином, а да љубавни однос понекад може бити компликован. Иако јој је тешко да прихвати да сте сада ви најважнија жена у његовом животу, она се према вама односи с поштовањем и здравом дистанцом.
6. Памти важне датуме
Ако вам свекрва пошаље поруку за рођендан или годишњицу брака и ако вам поклони баш онај цвијет о којем сте једном приликом причале, значи да јој је стало до ваших осјећања и да жели да вас развесели.
7. Узбуђена је због ваше заједничке будућности
Ако ваша свекрва планира дружења, говори о проширењу ваше породице, о мајчинству и свим изазовима које брак носи, не значи нужно да жели да вам наметне свој начин живота, него да вас дугорочно види у својој фамилији. На прву лопту иритантан, такав начин комуникације могао би значити да јој је до вас стало.
8. Не пореди вас ни са ким
Можда ваша заова зарађује више од вас или волонтира у некој хуманитарном удружењу. Можда њен други син већ има своју дјецу, а ви још увијек нисте спремни на тај корак. Можда сте одлучили да не желите брак, него нешто неконвенционалнији однос. Ако вас поштује баш онакву каква јесте и никада вам није наметнула своје мишљење о вашем животу, значи да имате свекрву за пожељети, преноси Б92.
