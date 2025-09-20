Свака кућа има бар један овакав сет, а доноси богатство! Провјерите овај детаљ

Извор:
Курир
20.09.2025
17:32
Коментари:0
Иако већину времена стоје скривени у задњем дијелу полице, порцелански предмети могу имати значајну вриједност, а кључ за то се крије на њиховом дну.
Производња порцелана има хиљадугодишње коријене у Кини, где се појавио за време династије Танг (7-10. век). У то вријеме, ништа се није могло поредити са тим деликатним материјалом који се лако обликовао и украшавао. За разлику од тешке и крхке европске керамике, кинески порцелан је био лаган и издржљив.
То се промијенило почетком 18. вијека, када су немачки научници Јохан Фридрих Бетгер и Еренфрид Валтер фон Цирнхаусен открили тајну производње порцелана. Убрзо након тога, саксонски изборни кнез Фридрих Август И. основао је мануфактуру порцелана у Мајсену.
Док су у Кини порцелан означавали симболи владајућих династија, европске мануфактуре су увеле ознаке за заштиту поријекла и спречавање фалсификовања. Мајсенска мануфактура је убрзо почела да користи симбол два укрштена мача, чији се облик с временом мијењао, али је остао препознатљива ознака мајсенског порцелана.
Мајсенски порцелан обухвата не само шољице, већ и познате порцеланске фигурице и предмете. Чести мотиви су мали цвјетови или сцене лова, као и карактеристичан узорак "лук".
Мајсенски порцелан је један од највреднијих на свијету, али је важно провјерити његово стање. Предмети не смију да буду разбијени, а декорације не смију бити избрисане. Највриједнији су комплетни и неоштећени сетови, који на аукцијама могу достићи цијене од стотина хиљада евра.
- Колекционари и даље показују велико интересовање за сачувани антикни порцелан - наводи се у тексту.
Чак и ако на дну шољице не пронађете укрштене мачеве, и порцелан других марки може бити цијењен. У домовима се често могу наћи производи из фабрика као што су Дуби, Тун, Локет или Royal Dux. Ови предмети такође могу имати значајну вриједност, посебно ако су у добром стању.
(Курир)
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
52
19
43
19
27
19
24
19
19
Тренутно на програму