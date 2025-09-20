Logo

Свака кућа има бар један овакав сет, а доноси богатство! Провјерите овај детаљ

Извор:

Курир

20.09.2025

17:32

Коментари:

0
Свака кућа има бар један овакав сет, а доноси богатство! Провјерите овај детаљ
Фото: Pexel/Jonathan Borba

Иако већину времена стоје скривени у задњем дијелу полице, порцелански предмети могу имати значајну вриједност, а кључ за то се крије на њиховом дну.

Од Кине до Њемачке

Производња порцелана има хиљадугодишње коријене у Кини, где се појавио за време династије Танг (7-10. век). У то вријеме, ништа се није могло поредити са тим деликатним материјалом који се лако обликовао и украшавао. За разлику од тешке и крхке европске керамике, кинески порцелан је био лаган и издржљив.

То се промијенило почетком 18. вијека, када су немачки научници Јохан Фридрих Бетгер и Еренфрид Валтер фон Цирнхаусен открили тајну производње порцелана. Убрзо након тога, саксонски изборни кнез Фридрих Август И. основао је мануфактуру порцелана у Мајсену.

Мајсенски порцелан и симбол укрштених мачева

Док су у Кини порцелан означавали симболи владајућих династија, европске мануфактуре су увеле ознаке за заштиту поријекла и спречавање фалсификовања. Мајсенска мануфактура је убрзо почела да користи симбол два укрштена мача, чији се облик с временом мијењао, али је остао препознатљива ознака мајсенског порцелана.

Мајсенски порцелан обухвата не само шољице, већ и познате порцеланске фигурице и предмете. Чести мотиви су мали цвјетови или сцене лова, као и карактеристичан узорак "лук".

Да ли посједујете благо?

Мајсенски порцелан је један од највреднијих на свијету, али је важно провјерити његово стање. Предмети не смију да буду разбијени, а декорације не смију бити избрисане. Највриједнији су комплетни и неоштећени сетови, који на аукцијама могу достићи цијене од стотина хиљада евра.

- Колекционари и даље показују велико интересовање за сачувани антикни порцелан - наводи се у тексту.

Чак и ако на дну шољице не пронађете укрштене мачеве, и порцелан других марки може бити цијењен. У домовима се често могу наћи производи из фабрика као што су Дуби, Тун, Локет или Royal Dux. Ови предмети такође могу имати значајну вриједност, посебно ако су у добром стању.

(Курир)

Подијели:

Таг:

keramika

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

8 знакова да вас свекрва заправо јако воли

Занимљивости

8 знакова да вас свекрва заправо јако воли

4 ч

0
Тренди маникир који морате испробати ове јесени

Занимљивости

Тренди маникир који морате испробати ове јесени

5 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Овај викенд доноси препород, али само за ове знакове Зодијака

7 ч

0
Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

Занимљивости

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

19

19

Робинсон за убиство Кирка користио стару пушку њемачке производње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner