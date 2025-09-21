Трамп: Вашингтон је потпуно другачије мјесто него што је био прије годину дана

Извор:
СРНА
21.09.2025
09:37
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поручио је данас да је град Вашингтон "потпуно другачије мјесто" него што је био прије годину дана, истичући да ће тако и остати и да ту разлику прави "добра влада".
"Nema шатора, травњаци и паркови су уређени, улице су чисте и нема банди нити злих криминалаца. Град је прелијеп и безбједан и тако ће остати!", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth Social.
Он је, у истој објави, позвао Американце да посјете град Вашингтон и "уживају у стварању историје".
Трамп је претходно навео да је град Вашингтон практично очишћен од криминала и да он неће дозволити да се криминал врати.
"Савезна влада, под мојим покровитељством као предсједника Сједињених Америчких Држава, ушла је у потпуни криминални хаос у који се претворио Вашингтон, главни град наше нације. Због тога, Вашингтон је од једног од градова препуног убистава и једног од најопаснијих градова САД, па чак и широм свијета, постао један од најбезбједнијих, за само неколико недјеља", рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth social.
Како је указао, Вашингтон је у процвату, са пуним ресторанима и продавницама и, први пут за протеклих неколико деценија, практично без криминала.
"Сада, под притиском радикалних љевичарских Демократа, градоначелница Мјуриел Баузер, која је годинама предсједавала овом насилном криминалном преузимању нашег главног града, обавијестила је савезну владу да полицијска управа Вашингтона више неће сарађивати са Службом за имиграцију и царине у уклањању и премјештању опасних илегалних странаца", изјавио је Трамп.
Како каже, ако би дозволио да се то деси, криминал би се вратио.
"Људима и предузећима у Вашингтону поручујем - не брините, ја сам уз вас и нећу дозволити да се ово деси. Прогласићу националну ванредну ситуацију ако то буде потребно", закључио је предсједник САД.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму