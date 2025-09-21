Logo

Трамп: Вашингтон је потпуно другачије мјесто него што је био прије годину дана

Извор:

СРНА

21.09.2025

09:37

Коментари:

0
Трамп: Вашингтон је потпуно другачије мјесто него што је био прије годину дана
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поручио је данас да је град Вашингтон "потпуно другачије мјесто" него што је био прије годину дана, истичући да ће тако и остати и да ту разлику прави "добра влада".

"Nema шатора, травњаци и паркови су уређени, улице су чисте и нема банди нити злих криминалаца. Град је прелијеп и безбједан и тако ће остати!", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth Social.

Он је, у истој објави, позвао Американце да посјете град Вашингтон и "уживају у стварању историје".

Трамп је претходно навео да је град Вашингтон практично очишћен од криминала и да он неће дозволити да се криминал врати.

"Савезна влада, под мојим покровитељством као предсједника Сједињених Америчких Држава, ушла је у потпуни криминални хаос у који се претворио Вашингтон, главни град наше нације. Због тога, Вашингтон је од једног од градова препуног убистава и једног од најопаснијих градова САД, па чак и широм свијета, постао један од најбезбједнијих, за само неколико нед‌јеља", рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Truth social.

Како је указао, Вашингтон је у процвату, са пуним ресторанима и продавницама и, први пут за протеклих неколико деценија, практично без криминала.

"Сада, под притиском радикалних љевичарских Демократа, градоначелница Мјуриел Баузер, која је годинама предсједавала овом насилном криминалном преузимању нашег главног града, обавијестила је савезну владу да полицијска управа Вашингтона више неће сарађивати са Службом за имиграцију и царине у уклањању и премјештању опасних илегалних странаца", изјавио је Трамп.

Како каже, ако би дозволио да се то деси, криминал би се вратио.

"Људима и предузећима у Вашингтону поручујем - не брините, ја сам уз вас и нећу дозволити да се ово деси. Прогласићу националну ванредну ситуацију ако то буде потребно", закључио је предсједник САД.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп уводи накнаду од 100.000 долара за визе за стране раднике

21 ч

0
Састанак Трампа и Зеленског

Свијет

Састанак Трампа и Зеленског

22 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

1 д

0
Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

Свијет

Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

1 д

0

Више из рубрике

Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра

Свијет

Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра

4 ч

0
У Хагу приведено најмање 30 људи, демонстранти напали полицију

Свијет

У Хагу приведено најмање 30 људи, демонстранти напали полицију

5 ч

0
Велика Британија признаје Палестину?

Свијет

Велика Британија признаје Палестину?

6 ч

1
Орбан: Будимпешти нису потребни рецепти из Брисела

Свијет

Орбан: Будимпешти нису потребни рецепти из Брисела

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner