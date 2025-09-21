Logo

Путин отворен за мирно рјешавање украјинске кризе

21.09.2025

12:48

Путин отворен за мирно рјешавање украјинске кризе
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин, као и амерички Доналд Трамп, остаје заинтересован и отворен за напоре да се украјинска криза врати у токове мирног рјешавања, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"И Путин, баш као и предсједник Трамп, задржава своје интересовање и отвореност за рјешавање украјинске кризе мирним путем", појаснио је Песков.

Он је напоменуо да намјера Запада да настави путем одвраћања Русије не доприноси мировном процесу.

"Русија очекује да ће САД и Трамп лично уложити све напоре да обезбиједе миран крај кризе у Украјини", рекао је Песков и додао да ће Русија наставити да тражи могућности за мирно рјешење.

Владимир Путин

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

