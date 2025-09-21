Путин отворен за мирно рјешавање украјинске кризе

21.09.2025
12:48
Руски предсједник Владимир Путин, као и амерички Доналд Трамп, остаје заинтересован и отворен за напоре да се украјинска криза врати у токове мирног рјешавања, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"И Путин, баш као и предсједник Трамп, задржава своје интересовање и отвореност за рјешавање украјинске кризе мирним путем", појаснио је Песков.
Он је напоменуо да намјера Запада да настави путем одвраћања Русије не доприноси мировном процесу.
"Русија очекује да ће САД и Трамп лично уложити све напоре да обезбиједе миран крај кризе у Украјини", рекао је Песков и додао да ће Русија наставити да тражи могућности за мирно рјешење.
