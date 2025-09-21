Logo

Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

Извор:

Агенције

21.09.2025

21:08

Коментари:

0
Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку
Фото: Танјуг/АП

На стадиону "Стејт фарм" у Глендејлу у Аризони вечерас је интонирањем америчке химне почела комеморативна служба поводом смрти Чарлија Кирка, активисте, који је упуцан на Универзитету у Јути.

На церемонији ће говорити амерички предсједник Доналд Трамп и чланови његовог кабинета, због чега су мјере безбједности максимално строге.

Кирк је био близак пријатељ многих представника Трамповог тима и имао је директан контакт са самим предсједником, подсјећа "Раша тудеј".

Удовица активисте, Ерика Кирк, која ће сада предводити његову организацију "Прекретница САД", такође ће се обратити окупљенима.

Чарли Кирк-комеморација

Свијет

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Она је признала да тешко подноси губитак мужа и оца њихове д‌јеце, али је обећала да ће наставити његово д‌јело.

Фотографије Кирка су постављене на штафелаје дуж пролаза стадиона "Стејт фарм" у Глендејлу, преноси Ројтерс.

Мноштво људи стигло је још прије зоре да би ушло на стадион и одало пошту Кирку, који је убијен на сцени у Јути 10. септембра док је дебатовао са студентима.

Десетине хиљада људи чекале су у реду сатима да уђу на стадион.

Предсједник САД-а Доналд Трамп је, како амерички медији преносе, слетио у Аризону на Киркову комеморацију, гдје се очекује да одржи говор.

Према информацијама Си-Ен-Ен-а, говор ће бити много личнији него уобичајена предсједничка саопштења.

Кирк је био не само поуздани савјетник Трампа, већ и близак пријатељ његове породице и тима. Његова организација Turning Point USA одиграла је кључну улогу у ангажовању младих на изборима 2024. године, што је помогло Трампу да се врати у Бијелу кућу.

Бијела кућа наглашава размјере те везе: у недјељу су у Аризону упућена два авиона са службеницима администрације и позваним гостима.

"Толико високих званичника и сарадника жељело је да присуствује — то показује какав је утицај Чарли имао на ову администрацију", истакао је представник Бијеле куће.

Подсјетимо, Чарли Кирк, конзервативни активиста и сарадник америчког председника Доналда Трампа, подлегао је 10. септембра повредама задобијеним када је на њега пуцано током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.

