Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

На стадиону "Стејт фарм" у Глендејлу у Аризони вечерас је интонирањем америчке химне почела комеморативна служба поводом смрти Чарлија Кирка, активисте, који је упуцан на Универзитету у Јути.
На церемонији ће говорити амерички предсједник Доналд Трамп и чланови његовог кабинета, због чега су мјере безбједности максимално строге.
Кирк је био близак пријатељ многих представника Трамповог тима и имао је директан контакт са самим предсједником, подсјећа "Раша тудеј".
Удовица активисте, Ерика Кирк, која ће сада предводити његову организацију "Прекретница САД", такође ће се обратити окупљенима.
Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку
Она је признала да тешко подноси губитак мужа и оца њихове дјеце, али је обећала да ће наставити његово дјело.
Фотографије Кирка су постављене на штафелаје дуж пролаза стадиона "Стејт фарм" у Глендејлу, преноси Ројтерс.
Мноштво људи стигло је још прије зоре да би ушло на стадион и одало пошту Кирку, који је убијен на сцени у Јути 10. септембра док је дебатовао са студентима.
Десетине хиљада људи чекале су у реду сатима да уђу на стадион.
Предсједник САД-а Доналд Трамп је, како амерички медији преносе, слетио у Аризону на Киркову комеморацију, гдје се очекује да одржи говор.
Према информацијама Си-Ен-Ен-а, говор ће бити много личнији него уобичајена предсједничка саопштења.
Кирк је био не само поуздани савјетник Трампа, већ и близак пријатељ његове породице и тима. Његова организација Turning Point USA одиграла је кључну улогу у ангажовању младих на изборима 2024. године, што је помогло Трампу да се врати у Бијелу кућу.
Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025
All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa
Бијела кућа наглашава размјере те везе: у недјељу су у Аризону упућена два авиона са службеницима администрације и позваним гостима.
"Толико високих званичника и сарадника жељело је да присуствује — то показује какав је утицај Чарли имао на ову администрацију", истакао је представник Бијеле куће.
Подсјетимо, Чарли Кирк, конзервативни активиста и сарадник америчког председника Доналда Трампа, подлегао је 10. септембра повредама задобијеним када је на њега пуцано током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.
President @realDonaldTrump en route to State Farm Stadium 🇺🇸 pic.twitter.com/XyWoJaSqs7— Margo Martin (@MargoMartin47) September 21, 2025
