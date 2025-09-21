Logo

''Гаспром'' уступио своје акције у НИС-у, задржао само једну

21.09.2025

20:51

''Гаспром'' уступио своје акције у НИС-у, задржао само једну

Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга преузело је од "Гаспрома" 11,3 одсто акција НИС-а.

Акционарско друштво "Интелиџенс" из Санкт Петербурга преузело је од "Гаспрома" 11,3 одсто акција НИС-а.

Иначе, и та фирма је ћерка "Гаспрома", а трансакција је завршена у петак, 19. септембра.

У НИС-у сада највећи удио има "Гаспромњефт" са 44,85 одсто, други акционар је држава Србија са 29,87, а трећи је "Интелиџенс" са удјелом 11,3 одсто. Остало су мали акционари.

Трговина куповина

Свијет

Кекс драстично поскупио: Рафови пуни, нико неће да га купује

Прије два дана, Нафтна индустрија Србије упутила је нови захтјев Министарству финансија САД за одлагање санкција, јер посљедње једномјесечно продужење истиче 26. септембра.

Предсједник Александар Вучић изјавио је да се плаши да више неће бити одлагања санкција НИС-у.

