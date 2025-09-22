Logo

Трамп: Ако Бог да, убица Кирка ће добити најтежу казну

22.09.2025

07:13

Трамп: Ако Бог да, убица Кирка ће добити најтежу казну
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је најдужи говор икада на комеморацији за конзервативног активисту Чарлија Кирка у Аризони, обраћајући се окупљенима након опроштајног говора Киркове супруге Ерике. Попео се на бину уз пјесму „Бог благослови САД“ и започео говор рекавши да је Америка „нација у шоку и жалости“.

"Прије мање од двије недјеље, наша земља је изгубила једног од највећих људи нашег времена, Чарлија Кирка. Био је муж, отац, син, хришћанин и патриота. Убило га је радикализовано, хладнокрвно чудовиште јер је говорио истину - за слободу и правду, за Бога и земљу“, рекао је Трамп.

Кирк као мученик и патриотски узор

Трамп је, као и други говорници, назвао Кирка мучеником, додајући да ће његово име заувијек живјети у аналима највећих америчких патриота. Посебно се обратио Кирковим родитељима и удовици Ерики, изразивши најдубље саучешће и напоменувши да је Кирк за својих 31 годину донио више добра и љубави овом свијету него што већина људи успје за читав свој живот.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом

Такође је подсјетио окупљене на ријечи које му је, како тврди, Кирк рекао прије смрти: „Молим вас, господине, спасите Чикаго.“ Трамп је обећао да ће управо то учинити – спасити Чикаго од страшног криминала.

Емотиван завршетак говора

На крају свог говора, Трамп је позвао Киркову удовицу, Ерику, на бину, а публика га је поздравила бурним аплаузом када је говорио о Кирковој вољи за борбу.

„Лекција из Чарлијевог живота је да никада не треба потцијенити шта једна особа може да уради са добрим срцем, праведним циљем, свијетлим духом и вољом да се бори, бори, бори“, рекао је Трамп.

Чарли Кирк-комеморација

Свијет

Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку

Додао је да Америка мора да настави да се бори за земљу „за коју је Чарли живио, слободе за које је умро и вриједности у које је дубоко вјеровао“. „Чарли је створио нешто посебно, "Turning Point USA", и под вођством своје супруге Ерике, то ће постати веће и јаче него икад прије“, рекао је.

Оштри напади и политичке поруке

Иако је говор имао емотивне дијелове, Трамп га је искористио и за низ политичких порука. Говорио је о „љевичарским манијацима“ које је оптужио за подстицање политичког насиља и објавио да Министарство правде истражује њихове мреже. „Насиље углавном долази са љевице“, нагласио је.

Кина-наоружање

Свијет

Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?

Такође је напао медијског и телевизијског водитеља Џимија Кимела, назвавши га неталентованим након што је овај исмијао Трампове изјаве о Кирковој смрти. У свом говору се дотакао и Џоа Бајдена, исмијевајући га због његовог некохерентног наступа, и рекавши: „Чарли је знао шта значи поново учинити Америку великом.“

Објава награде

Предсједник је такође објавио да ће Кирк постхумно бити одликован Предсједничком медаљом слободе. Церемонија ће се, рекао је, одржати у Бијелој кући, „у веома безбједном Вашингтону“, мјесту које Кирк наводно „дубоко поштује“.

Док је Ерика Кирк позивала на опроштај у духу вјере, Трамп је отворено рекао: „Мрзим свог противника и не желим му добро.“

