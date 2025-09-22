Трамп: Ако Бог да, убица Кирка ће добити најтежу казну

Извор:
Индекс
22.09.2025
07:13
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је најдужи говор икада на комеморацији за конзервативног активисту Чарлија Кирка у Аризони, обраћајући се окупљенима након опроштајног говора Киркове супруге Ерике. Попео се на бину уз пјесму „Бог благослови САД“ и започео говор рекавши да је Америка „нација у шоку и жалости“.
"Прије мање од двије недјеље, наша земља је изгубила једног од највећих људи нашег времена, Чарлија Кирка. Био је муж, отац, син, хришћанин и патриота. Убило га је радикализовано, хладнокрвно чудовиште јер је говорио истину - за слободу и правду, за Бога и земљу“, рекао је Трамп.
Трамп је, као и други говорници, назвао Кирка мучеником, додајући да ће његово име заувијек живјети у аналима највећих америчких патриота. Посебно се обратио Кирковим родитељима и удовици Ерики, изразивши најдубље саучешће и напоменувши да је Кирк за својих 31 годину донио више добра и љубави овом свијету него што већина људи успје за читав свој живот.
Свијет
Трамп: Америка ће пружити помоћ у случају погоршања односа са Русијом
Такође је подсјетио окупљене на ријечи које му је, како тврди, Кирк рекао прије смрти: „Молим вас, господине, спасите Чикаго.“ Трамп је обећао да ће управо то учинити – спасити Чикаго од страшног криминала.
На крају свог говора, Трамп је позвао Киркову удовицу, Ерику, на бину, а публика га је поздравила бурним аплаузом када је говорио о Кирковој вољи за борбу.
„Лекција из Чарлијевог живота је да никада не треба потцијенити шта једна особа може да уради са добрим срцем, праведним циљем, свијетлим духом и вољом да се бори, бори, бори“, рекао је Трамп.
Свијет
Хиљаде људи на комеморацији Чарлију Кирку
Додао је да Америка мора да настави да се бори за земљу „за коју је Чарли живио, слободе за које је умро и вриједности у које је дубоко вјеровао“. „Чарли је створио нешто посебно, "Turning Point USA", и под вођством своје супруге Ерике, то ће постати веће и јаче него икад прије“, рекао је.
Иако је говор имао емотивне дијелове, Трамп га је искористио и за низ политичких порука. Говорио је о „љевичарским манијацима“ које је оптужио за подстицање политичког насиља и објавио да Министарство правде истражује њихове мреже. „Насиље углавном долази са љевице“, нагласио је.
Свијет
Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?
Такође је напао медијског и телевизијског водитеља Џимија Кимела, назвавши га неталентованим након што је овај исмијао Трампове изјаве о Кирковој смрти. У свом говору се дотакао и Џоа Бајдена, исмијевајући га због његовог некохерентног наступа, и рекавши: „Чарли је знао шта значи поново учинити Америку великом.“
Предсједник је такође објавио да ће Кирк постхумно бити одликован Предсједничком медаљом слободе. Церемонија ће се, рекао је, одржати у Бијелој кући, „у веома безбједном Вашингтону“, мјесту које Кирк наводно „дубоко поштује“.
Док је Ерика Кирк позивала на опроштај у духу вјере, Трамп је отворено рекао: „Мрзим свог противника и не желим му добро.“
Свијет
19 ч0
Свијет
22 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму