Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

Извор:

Б92

21.09.2025

13:49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље
Фото: Tanjug/AP/Kena Betancur

Тајлер Робинсон (22) ухапшен је и оптужен за убиство Чарлија Кирка током дебате у Јути, а истрага још није утврдила везу осумњиченог са љевичарским групама.

Савезна истрага у вези са убиством америчког патриоте Чарлија Кирка још није утврдила повезаност 22-годишњег Тајлера Робинсона, осумњиченог за убиство, са љевичарским групама, упркос изјавама предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, саопштила су три извора упозната са истрагом, преноси данас НБЦ Њуз.

Један извор је рекао да "до сада нема доказа који повезују осумњиченог са било којим љевичарским групама", док је други додао да "сви показатељи упућују на то да је ово био појединац који је починио злочин јер је сматрао Киркову идеологију лично увредљивом".

Тајлер Робинсон

Свијет

Робинсон за убиство Кирка користио стару пушку њемачке производње

Два извора истичу да би могло бити тешко подићи савезне оптужнице против Робинсона за Кирково убиство, док трећи извор и даље очекује да ће бити поднијета нека врста савезне оптужнице. Неки од фактора који отежавају подизање оптужница на савезном нивоу укључују то што Робинсон, становник Јуте, није дошао из друге савезне државе, то што Кирк је убијен током отворене дебате на Универзитету Јута Вели, и то што Кирк није био савезни службеник или изабрани званичник.

Подсјетимо, Чарли Кирк убијен је 10. септембра док се обраћао студентима на Универзитету у америчкој свезној држави Јути. Осумњичени Тајлер Робинсон је ухапшен, а против њега је подигнута оптужница за убиство.

(б92)

