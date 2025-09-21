Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

Извор:
Спутник Србија
21.09.2025
16:27
Коментари:0
Данас ће на стадиону Стејт фарм (State Farm) у Глендејлу, Аризона, бити одржана комеморативна служба поводом смрти Чарлија Кирка, конзервативног активисте, који је овог мјесеца упуцан на Универзитету у Јути. Очекује се да ће се од њега опростити десетине хиљада људи. Почетак је заказан за 17:00 по средњоевропском времену.
На церемонији ће говорити амерички лидер Доналд Трамп и чланови његовог кабинета, због чега ће мјере безбједности бити максимално строге. Кирк је био близак пријатељ многих представника Трамповог тима и имао је директан контакт са самим предсједником.
Удовица активисте, Ерика Кирк, која ће сада предводити његову организацију Turning Point USA, такође ће се обратити окупљенима.
🚨 NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW. — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025
Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.*
This is going to be one of the most remembered days in modern US history. 🇺🇸
🎥 @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI
Она је признала да тешко подноси губитак мужа и оца њихове дјеце, али је обећала да ће наставити његово дјело.
Тајна служба и локалне власти раде под огромним притиском — утолико више што је повод за ову церемонију један једини метак, који је прекинуо живот политичког дјелатника.
- Наши тимови већ су у Фениксу и Глендејлу, блиско сарађујемо са државним, локалним и савезним структурама. Наш заједнички задатак је да обезбиједимо да ова свечаност протекне под поузданом заштитом - нагласио је Вилијам Мак, шеф одјељења Тајне службе у Фениксу.
Економија
Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године
Министарство унутрашње безбједности додијелило је меморијалу највиши ниво безбједносне процјене — SEAR-1.
Такав рејтинг раније су добијали само највећи догађаји у земљи попут Супербоула или Кентаки дербија. То значи да ће савезне структуре обезбиједити пун спектар ресурса и координацију, како би догађај протекао мирно и без инцидената.
Према информацијама Си-Ен-Ен-а, говор ће бити много личнији него уобичајена предсједничка саопштења.
Кирк је био не само поуздани савјетник Трампа, већ и близак пријатељ његове породице и тима. Његова организација Turning Point USA одиграла је кључну улогу у ангажовању младих на изборима 2024. године, што је помогло Трампу да се врати у Бијелу кућу.
Бијела кућа наглашава размјере те везе: у недјељу су у Аризону упућена два авиона са службеницима администрације и позваним гостима.
- Толико високих званичника и сарадника жељело је да присуствује — то показује какав је утицај Чарли имао на ову администрацију - истакао је представник Бијеле куће.
Подсјетимо, Чарли Кирк, конзервативни активиста и сарадник америчког председника Доналда Трампа, подлегао је 10. септембра повредама задобијеним када је на њега пуцано током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму