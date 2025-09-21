Logo

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

Извор:

Спутник Србија

21.09.2025

16:27

Коментари:

0
Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?
Фото: Танјуг/АП

Данас ће на стадиону Стејт фарм (State Farm) у Глендејлу, Аризона, бити одржана комеморативна служба поводом смрти Чарлија Кирка, конзервативног активисте, који је овог мјесеца упуцан на Универзитету у Јути. Очекује се да ће се од њега опростити десетине хиљада људи. Почетак је заказан за 17:00 по средњоевропском времену.

На церемонији ће говорити амерички лидер Доналд Трамп и чланови његовог кабинета, због чега ће мјере безбједности бити максимално строге. Кирк је био близак пријатељ многих представника Трамповог тима и имао је директан контакт са самим предсједником.

Удовица активисте, Ерика Кирк, која ће сада предводити његову организацију Turning Point USA, такође ће се обратити окупљенима.

Она је признала да тешко подноси губитак мужа и оца њихове дјеце, али је обећала да ће наставити његово дјело.

Тајна служба и локалне власти раде под огромним притиском — утолико више што је повод за ову церемонију један једини метак, који је прекинуо живот политичког дјелатника.

- Наши тимови већ су у Фениксу и Глендејлу, блиско сарађујемо са државним, локалним и савезним структурама. Наш заједнички задатак је да обезбиједимо да ова свечаност протекне под поузданом заштитом - нагласио је Вилијам Мак, шеф одјељења Тајне службе у Фениксу.

илу-јабуке-19092025

Економија

Наше јабуке тражене у свијету: Ево какав је род био ове године

Министарство унутрашње безбједности додијелило је меморијалу највиши ниво безбједносне процјене — SEAR-1.

Такав рејтинг раније су добијали само највећи догађаји у земљи попут Супербоула или Кентаки дербија. То значи да ће савезне структуре обезбиједити пун спектар ресурса и координацију, како би догађај протекао мирно и без инцидената.

Трамп припрема лично обраћање на комеморацији Чарлију Кирку

Према информацијама Си-Ен-Ен-а, говор ће бити много личнији него уобичајена предсједничка саопштења.

Кирк је био не само поуздани савјетник Трампа, већ и близак пријатељ његове породице и тима. Његова организација Turning Point USA одиграла је кључну улогу у ангажовању младих на изборима 2024. године, што је помогло Трампу да се врати у Бијелу кућу.

Бијела кућа наглашава размјере те везе: у недјељу су у Аризону упућена два авиона са службеницима администрације и позваним гостима.

- Толико високих званичника и сарадника жељело је да присуствује — то показује какав је утицај Чарли имао на ову администрацију - истакао је представник Бијеле куће.

Подсјетимо, Чарли Кирк, конзервативни активиста и сарадник америчког председника Доналда Трампа, подлегао је 10. септембра повредама задобијеним када је на њега пуцано током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

Свијет

''Европа се не креће ка трећем свјетском рату''

4 ч

0
Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

Свијет

Британија, Канада и Аустралија признале Палестину

4 ч

0
Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

Свијет

Турска се бори са пожарима, у опасности и чувена љетовалишта

4 ч

0
Најџел Фараж постаје стварност Велике Британије - популарност све већа

Свијет

Најџел Фараж постаје стварност Велике Британије - популарност све већа

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

09

Угашен пожар у солитеру на Коњарнику: Једна особа се нагутала дима

20

06

Сутра први дан јесени

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner