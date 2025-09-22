''Смањење броја Срба у ФБиХ - посљедица дискриминације''

Извор:
Статистика најбоље показује какав је однос власти у Федерацији БиХ према српском народу и њиховим правима, јер је број Срба 2013. износио 56.550, а крајем 2022. године 36.320, што је посљедица дискриминације, сматра директор Канцеларије за јавну и културну дипломатију Србије Арно Гујон.
- То је последица дискриминације и кршења права која су у теорији и гарантована уставом, а у пракси често то нису. То нам потврђује и недавни случај скрнављења православног гробља у Зеници када је уништено више од 60 крстова и надгробних споменика - рекао је Гујон.
Он је истакао да се у досадашњем раду залагао за поштовање права Срба у ФБиХ и указивао на природу тог проблема.
- Могао сам да видим на терену обилазећи општине у ФБиХ са већинским српским становништвом колико је Србија урадила за преостали српски живаљ у претходних 10 година. Њима највише значи када виде да их матица Србија није и неће заборавити - рекао је Гујон за "Политику".
Гујон је навео да се српски народ на Косову и Метохију налази у најгорем положају од погрома 2004. године и да је за то искључиво крива политика премијера самопроглашеног Косова Аљбина Куртија.
Он је додао да не очекује да ће доћи до озбиљних преговора Београда и Приштине, јер Приштина иде "на све или ништа" и добија фактичку подршку многих на Западу за такво понашање.
- Док се на Западу не буде променио тај однос према сепаратистима у Приштини, преговори се неће померити са мртве тачке - оцијенио је Гујон.
Према његовим ријечима, да су такве промјене могуће свједочи недавна одлука Сједињених Држава да прекину стратешки дијалог са привременим институцијама у Приштини, што представља озбиљан политички ударац за Куртија.
Гујон је рекао да наставља да се бори за истину о српском народу у свијету, али да је, нажалост, антисрпска пропаганда и даље присутна и да се против ње мора борити, не само истином, него и креативношћу.
- Не кажем да смо успели да оперемо блато које су Си-Ен-Ен и сличне медијске куће сипале на Србију деценијама, али смо и те како привукли нове и вредне пријатеље Србије и наставићемо то да чинимо - истакао је Гујон.
