Цвијановић: Једностран приступ ЕУ не доприноси стабилизацији политичких прилика

24.09.2025

15:26

Цвијановић: Једностран приступ ЕУ не доприноси стабилизацији политичких прилика
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на састанку са послаником у Европском парламенту из посланичке групе Патриоте за Европу Антонијом Тангером Кореом изразила је жаљење због једностраног и неизбалансираног приступа ЕУ, нагласивши да се тиме не доприноси ни стабилизацији политичких прилика у БиХ, нити напретку на њеном европском путу.

Цвијановићева је током данашњег састанка у Источном Сарајеву упознала Кореу о сложеним политичким приликама и тренутној кризи у БиХ, узрокованом нелегалним страним интервенционизмом и политичком инструментализацијом правосуђа.

сташа кошарац

Република Српска

Кошарац: Предсједници Путин и Додик заслужни за напредак сарадње на свим пољима

Она је истакла да такво неуставно и антидејтонско дјеловање Кристијана Шмита и правосуђа БиХ није у складу са европским вриједностима, али да званичници ЕУ не само да то подржавају, већ и критикују Републику Српску која се томе супротставља, саопштено је из Предсједништва БиХ.

На састанку је разговарано о актуелним процесима у ЕУ, перспективи њеног проширења, као и ситуацији у Републици Српској и БиХ.

Таг:

Жељка Цвијановић

