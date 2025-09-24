Logo

Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу

24.09.2025

15:09

Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу
Уколико опозиција потврди већ усвојене закључке о неизласку на изборе - истих неће бити, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

- Ово није нимало смијешна ствар. Добио сам море порука од мојих сабораца који су забринути. Имамо ли консензус да не излазимо на изборе завршавамо сваку расправу одмах на почетку - рекао је Минић на посебној сједници републичког парламента и додао да је Влада Српске легална.

народна скупштина-24092025 1

Република Српска

Ово су предложени закључци: Позивају се странке да се изјасне о пријевременим изборима

У току је посебна сједница републичког парламента на којој посланици треба да заузму став о пријевремених изборима за предсједника Републике Српске.

народна скупштина-24092025 2

Република Српска

Шта је ново? Партије да се изјасне о изборима, Додик не мора бити предсједник

