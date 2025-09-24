Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу

24.09.2025
Уколико опозиција потврди већ усвојене закључке о неизласку на изборе - истих неће бити, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
- Ово није нимало смијешна ствар. Добио сам море порука од мојих сабораца који су забринути. Имамо ли консензус да не излазимо на изборе завршавамо сваку расправу одмах на почетку - рекао је Минић на посебној сједници републичког парламента и додао да је Влада Српске легална.
Ово су предложени закључци: Позивају се странке да се изјасне о пријевременим изборима
У току је посебна сједница републичког парламента на којој посланици треба да заузму став о пријевремених изборима за предсједника Републике Српске.
