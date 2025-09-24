Шта је ново у закључцима? Партије да се изјасне о изборима

Извор:
АТВ
24.09.2025
14:58
Новим закључцима који су предложени посланицима Народне скупштине уклањају се све тачке којима се забрањује организација и спровођење пријевремених избора, а повлачи се и тачка којом се тражи од Милорада Додика да настави да обавља функцију Предсједника Републике Српске.
Умјесто тачки 6. 7. и 8. из прошлих Закључака НСРС усвојених 22. августа којима су се свим институцијама у Републици Српској забрањивале активности које су имале за циљ организацију и провођење избора.
Ово су предложени закључци: Позивају се странке да се изјасне о пријевременим изборима
Новом тачком 6. тражи се од политичких партија са сједиштем у Републици Српској да самостално одлуче у свом учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
Нова тачка у предложеним закључцима:
"6. Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је предсједника Републике Српске Милорада Додика изабрао народ Републике Српске на демократским и слободним изборима. У намјери да се заштити српски народ и Република Српска од штетних посљедица које би настале усљед могуће конфронтације унутар Републике Српске и институција БиХ, позивају се све политичке партије са сједиштем у Републици Српској да самостално одлуче о свом учешћу на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске."
Тачке у закључцима од 22. августа које су замијењене:
"6) Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је предсједника Републике Српске Милорада Додика изабрао народ Републике Српске на демократским и слободним изборима. Народна скупштина захтијева од предсједника Републике Српске Милорада Додика да настави обављати функцију предсједника Републике Српске у пуном капацитету, поштујући Устав Републике Српске и извршавајући своје уставне обавезе.
7) Народна скупштина Републике Српске одбацује могућност провођења пријевремених избора за предсједника Републике Српске. Народна скупштина захтијева од свих политичких фактора у Републици Српској, политичких партија и појединаца да се не пријављују на евентуалне пријевремене изборе за предсједника Републике. Народна скупштина констатује да би пријава и излазак на такве изборе представљали кршење ставова Народне скупштине, нарушавање уставне равнотеже и поништавање Републике Српске као стране у Дејтонском мировном споразуму.
8) Народна скупштина захтијева од свих органа власти, институција и службених и одговорних лица на нивоу Републике и на нивоу јединица локалне самоуправе да не предузимају било какве радње везане за евентуално провођење пријевремених избора за предсједника Републике. Народна скупштина наглашава да би евентуална сарадња са Централном изборном комисијом БиХ поводом овог питања представљала извршавање кривичног дјела „Непоштовање или неизвршавање одлука институција или органа Републике Српске“ прописаног Кривичним закоником Републике Српске, члан 278а."
