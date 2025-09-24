Logo

Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

СРНА

24.09.2025

15:09

1
Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе
Фото: ATV

Шеф Српског клуба у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић изјавио је на састанку са комесаром за проширење ЕУ Мартом Кос да је Кристијан Шмит главни кочничар европског пута БиХ, те да је овај клуб за европске вриједности, али да се противи томе да неизабрани странци доносе одлуке и намећу законе.

Петковић је пренио Косовој да неће бити никаквог проблема на путу БиХ ка ЕУ уколико се буде поштовала Република Српска, њене институције, имовина и право да доноси своје одлуке.

"Док год имамо Канцеларију високог представника, БиХ неће моћи бити члан ЕУ", рекао је Петковић новинарима у Сарајеву.

Наводећи да свуда у свијету медаља има двије стране, осим у БиХ, гдје има три стране - српску, хрватску и бошњачку, Петковић је истакао да није добро када представници међународне заједнице долазе у БиХ и заузимају једну од тих страна.

Болница доктор

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи

"Свако од нас има своју причу и морају се узети у обзир и саслушати сви аргументи", нагласио је Петковић.

Он каже да је Косову замолио за помоћ у реформи правосуђа, наводећи да владавина права у БиХ не постоји, као и да не постоји повјерење у Суд и Тужилаштво БиХ.

Говорећи о Плану раста ЕУ за западни Балкан и обавезама БиХ за добијање новца из овог програма, Петковић је подсјетио да је потребно донијети законе о Суду БиХ и Високом судском и тужилачком савјету, који су, како је рекао, усаглашени 95 одсто.

Vlada Republike Srpske

Градови и општине

Сједница Владе Српске сутра у Требињу

"Они могу брзо бити усвојени, можда већ и на једној од наредних сједница парламента", рекао је Петковић.

Он је додао да не види ништа спорно да се у што краћем року именује главни преговарач са ЕУ, наводећи да је ранији договор био да то буде Србин.

Милан Петковић

Марта Кос

Коментари (1)
