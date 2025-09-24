Математички задатак из 3. разреда основне школе ''подијелио'' људе у Србији

Извор:
Телеграф
24.09.2025
15:00
Задатак, који захтијева више логичког размишљања него комплексне рачунске операције, постао је вирални хит и повод за расправу о савременом образовном систему, преноси Телеграф.

Задатак гласи: "Брат и сестра су прије 15 година заједно имали 25 година. Колико ће година заједно имати за 15 година?"
Овај задатак је објављен на друштвеним мрежама и убрзо су се појавила два најчешћа одговора: 55 и 85.
Док су они који су дали одговор 55 једноставно сабрали 25 + 15 + 15, превиђајући да обоје старе, други су тачно закључили да одговор мора бити већи.
Република Српска
Шта је ново? Партије да се изјасне о изборима, Додик не мора бити предсједник
Тачно рјешење задатка је 85. Објашњење је сљедеће:
Прије 15 година, имали су укупно 25 година.
До данас је прошло 15 година, што значи да је свако од њих двоје старији за по 15 година. Укупно су старији за 30 година (15+15). Збир њихових година данас је 25 + 30 = 55 година.
За 15 година, свако од њих ће поново бити старији за по 15 година. То је додатних 30 година (15+15).
Коначан збир њихових година за 15 година износи 55 + 30 = 85 година.
Ова загонетка покренула је широку дискусију о томе колико је важно развијати логичко размишљање код дјеце, а не само учење напамет. Многи су истакли да овакви задаци савршено служе као тест интелигенције, док су други коментарисали да је кључно објаснити дјеци како се рјешавају задаци са ријечима, који су често тежи од пуког рачунања, преноси Телеграф.
