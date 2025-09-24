Logo

Математички задатак из 3. разреда основне школе ''подијелио'' људе у Србији

Извор:

Телеграф

24.09.2025

15:00

Коментари:

0
Математички задатак из 3. разреда основне школе ''подијелио'' људе у Србији

Задатак, који захтијева више логичког размишљања него комплексне рачунске операције, постао је вирални хит и повод за расправу о савременом образовном систему, преноси Телеграф.

Задатак, који захтијева више логичког размишљања него комплексне рачунске операције, постао је вирални хит и повод за расправу о савременом образовном систему.

Задатак гласи: "Брат и сестра су прије 15 година заједно имали 25 година. Колико ће година заједно имати за 15 година?"

Овај задатак је објављен на друштвеним мрежама и убрзо су се појавила два најчешћа одговора: 55 и 85.

Док су они који су дали одговор 55 једноставно сабрали 25 + 15 + 15, превиђајући да обоје старе, други су тачно закључили да одговор мора бити већи.

НСРС

Република Српска

Шта је ново? Партије да се изјасне о изборима, Додик не мора бити предсједник

Тачно рјешење задатка је 85. Објашњење је сљедеће:

Прије 15 година, имали су укупно 25 година.

До данас је прошло 15 година, што значи да је свако од њих двоје старији за по 15 година. Укупно су старији за 30 година (15+15). Збир њихових година данас је 25 + 30 = 55 година.

За 15 година, свако од њих ће поново бити старији за по 15 година. То је додатних 30 година (15+15).

Коначан збир њихових година за 15 година износи 55 + 30 = 85 година.

Ова загонетка покренула је широку дискусију о томе колико је важно развијати логичко размишљање код д‌јеце, а не само учење напамет. Многи су истакли да овакви задаци савршено служе као тест интелигенције, док су други коментарисали да је кључно објаснити д‌јеци како се рјешавају задаци са ријечима, који су често тежи од пуког рачунања, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

zadatak iz matematike

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Litica

Занимљивости

Пала са литице и седам сати се борила за живот: "Схватила сам да смрт не постоји"

23 мин

0
Horoskop

Занимљивости

Ова два знака Зодијака имају снажну потребу за контролом

1 ч

0
Ови знакови хороскопа су на ''црној листи'' до краја године

Занимљивости

Ови знакови хороскопа су на ''црној листи'' до краја године

4 ч

0
Почела је владавина Вага: У једној ствари су најпосебнији знак хороскопа

Занимљивости

Почела је владавина Вага: У једној ствари су најпосебнији знак хороскопа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

18

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

15

15

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

15

09

Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

15

09

Минић: Ако имамо консензус да завршимо расправу

15

06

Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner