Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

РТРС
24.09.2025
15:19
Шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица истакао је да су за ову политичку партију и њене коалиционе партнере кључна три принципа - народна воља, безбједност и Република Српска.
"Нисмо прихватали власт ако нам повјерење нису дали грађани. У тешким тренуцима, други су прихватали позиве на састанке које су организовали српски непријатељи и на тим састанцима мимо народне воље договарали сарадњу и коалиције са онима који руше Републику Српскун", рекао је Мазалица образлажући приједлог народних посланика о заузимању става Народне скупштине о расписаним пријевременим изборима за предсједника Републике.
Он је додао да је безбједност кључна, те подсјетио да је српски народ у 20. вијеку дао превише жртава, а премало за то добио.
"За српску слободу не смије бити проливена ниједна кап крви. Али ако ће за српску слободу бити потребна српска слога, бићемо неуморни у позивању да је постигнемо. И данас желимо да се она деси", нагласио је Мазалица.
Он је навео да је кључна и Република Српска, те да све што власт у Српској ради јесте у интересу очувања њене имовине.
"И опозиција је гласала за законе због којих су судили предсједнику Републике Српске Милораду Додику, али и за закон о имовини која служи за функционисање јавне власти. Јесмо ли заједнички преузели одговорност за неке ствари? Зашто нисмо у стању да то гурамо до краја? Шта се десило у међувремену?", упитао је Мазалица.
Он је нагласио да се не би ни десили закључци са 24. посебне сједнице да су се сви држали закона које су заједно изгласали, те да данашње сједнице не би ни било да су сви били досљедни да бојкотују изборе.
"Али нажалост, неки су одлучили да гласају у Парламентарној скупштини БиХ за многе штетне ствари за Републику Српску. Прихватамо критику да можда нисмо у свему досљедни, али искључиво од оних којима је Република Српска на првом мјесту. Да ли су сви такви? Нека поједини поставе себи питање да ли више воле Републику Српску или мрзе Милорада Додика", рекао је Мазалица.
Када су предлагани закључци о неспровођењу пријевремених избора, каже Мазалица, они су предлагани за све и да се претпостављало да, ако Народна скупштина одлучи нешто, неко ко није гласао за то неће се оглушити и поштоваће усвојене закључке.
"Сви у нашим партијама имамо статутарне одредбе које кажу да можеш бити против и гласати против неке одлуке, али одлуку већине мораш поштовати. Опозиција је отворено говорила да ће имати своје кандидате и тиме директно рушила одговор из Српске", констатовао је Мазалица.
Он је додао да су срушили Устав БиХ, па признали право Шмиту да мијења устав и доноси законе, па су по тим законима судили и пресудили предсједнику Републике и прекршили Устав Републике.
