У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба

Извор:
Б92
22.09.2025
09:35
Коментари:0
НАТО ће распоредити турски систем за ваздушни надзор МЕРОПС у Пољској и Румунији, усљед растуће забринутости због упада руских дронова у ваздушни простор савезника.
Ова одлука, како данас пише Еурактив, услиједила је након што су пољске власти пријавиле 19 упада у ваздушни простор током ноћи између 9. и 10. септембра, што је подстакло захтјеве за јачим надзор на источном крилу НАТО-а.
МЕРОПС, који је развила турска компанија Аселсан, може се монтирати на хеликоптере и дронове, а способан је да детектује непријатељске системе кроз облаке и прашину.
Како наводи Еурактив, обука за рад са системом почиње уз подршку Украјине, а планира се да стартује већ сљедеће недеље.
Аналитичари наводе да ће овај потез ојачати способност за рану детекцију и убрзати реакцију на пријетње дроновима, које су постале трајна карактеристика руске агресије на Украјину и њеног ширења на сусједне земље.
Ова одлука, такође, осликава ширу промјену ка оптичким системима надзора, који ће допунити радарске и традиционалне одговорене стратегије у НАТО-овој стратегији ваздушног надзора у источној Европи, закључује Еурактив.
(б92)
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму