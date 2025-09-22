Logo

У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба

Извор:

Б92

22.09.2025

09:35

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

НАТО ће распоредити турски систем за ваздушни надзор МЕРОПС у Пољској и Румунији, усљед растуће забринутости због упада руских дронова у ваздушни простор савезника.

Ова одлука, како данас пише Еурактив, услиједила је након што су пољске власти пријавиле 19 упада у ваздушни простор током ноћи између 9. и 10. септембра, што је подстакло захтјеве за јачим надзор на источном крилу НАТО-а.

МЕРОПС, који је развила турска компанија Аселсан, може се монтирати на хеликоптере и дронове, а способан је да детектује непријатељске системе кроз облаке и прашину.

Како наводи Еурактив, обука за рад са системом почиње уз подршку Украјине, а планира се да стартује већ сљедеће недеље.

Аналитичари наводе да ће овај потез ојачати способност за рану детекцију и убрзати реакцију на пријетње дроновима, које су постале трајна карактеристика руске агресије на Украјину и њеног ширења на сусједне земље.

Ова одлука, такође, осликава ширу промјену ка оптичким системима надзора, који ће допунити радарске и традиционалне одговорене стратегије у НАТО-овој стратегији ваздушног надзора у источној Европи, закључује Еурактив.

(б92)

NATO

Русија

Пољска

