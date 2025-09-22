Logo

Паника! Хитно обустављени летови на овом аеродрому

22.09.2025

08:49

Фото: Pixabay

Међународни аеродром у Хонгконгу обуставиће све летове за путнике на 36 сати почевши од уторка увече док се овај град припрема за један од најјачих тајфуна у последњим годинама.

Аеродром у Хонгконгу биће затворен од 20 часова 23. септембра (12.00 GMT) до 8.00 часова 25. септембра по локалном времену, наводи се у саопштењу, преноси Ројтерс.

Портпарол Хонгконшке аеродромске власти рекао је да се помно прате догађања у вези са супер тајфуном Рагаса и да су почеле припреме за суочавање са олујом.

Policija Srbija

Србија

Стравичан судар аутомобила и камиона, има мртвих

Очекује се да ће се временски услови нагло погоршати у уторак, а вјетрови олујне снаге захватиће густу урбану средину у среду, док се на мору и на вишим предјелима очекују урагански вјетрови.

(Телеграф Бизнис/Танјуг)

