Света Гора на удару низа земљотреса

Полуострво Атос у Грчкој рано јутрос су погодила четири земљотреса, од којих је најјачи био пет степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од пет километара, на око 10 километара јужно од манастира Хиландар.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Према изјавама очевидаца са веб-сајта ЕМСЦ, земљотрес се снажно осјетио и у Неа Роди, на острву Амуљани и у Сартију.
