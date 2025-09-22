Света Гора на удару низа земљотреса

Полуострво Атос у Грчкој рано јутрос су погодила четири земљотреса, од којих је најјачи био пет степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од пет километара, на око 10 километара јужно од манастира Хиландар.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Према изјавама очевидаца са веб-сајта ЕМСЦ, земљотрес се снажно осјетио и у Неа Роди, на острву Амуљани и у Сартију.