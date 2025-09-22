Logo

Света Гора на удару низа земљотреса

22.09.2025

07:59

Коментари:

0
Света Гора на удару низа земљотреса

Полуострво Атос у Грчкој рано јутрос су погодила четири земљотреса, од којих је најјачи био пет степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од пет километара, на око 10 километара јужно од манастира Хиландар.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети.

Ерика Кирк

Свијет

Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Према изјавама очевидаца са веб-сајта ЕМСЦ, земљотрес се снажно осјетио и у Неа Роди, на острву Амуљани и у Сартију.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Sveta Gora

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Врућина и југo, па нагла промјена

Друштво

Врућина и југo, па нагла промјена

4 ч

0
Додик у Мађарској са Орбаном

Република Српска

Додик у Мађарској са Орбаном

4 ч

0
Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

Свијет

Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

4 ч

0
Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

4 ч

0

Више из рубрике

Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

Свијет

Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

4 ч

0
Историјско откриће у медицини? "Мислим да смо пронашли одговор на аутизам"

Свијет

Историјско откриће у медицини? "Мислим да смо пронашли одговор на аутизам"

4 ч

0
Трамп: Ако Бог да, убица Кирка ће добити најтежу казну

Свијет

Трамп: Ако Бог да, убица Кирка ће добити најтежу казну

4 ч

0
Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?

Свијет

Сателитски снимци откривају све, свјетска сила се спрема за инвазију?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner