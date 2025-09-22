Logo

Врућина и југo, па нагла промјена

22.09.2025

07:52

Врућина и југo, па нагла промјена
Фото: АТВ

Наш регион данас ће се налазити између утицаја гребена са југа и предње стране висинског циклона који се формира у оквиру долине са сјевера, што ће условити јачање југозападног струјања, саопштено је из Хидрометеоролошког завода.

У приземљу се очекује формирање циклона изнад Ђеновског залива, уз пад притиска који ће се кретати око нормалних вриједности.

Према прогнози, данас ће бити претежно сунчано и врло топло вријеме. У Крајини се очекује мала до умјерена облачност, док ће у вечерњим часовима и наредне ноћи доћи до јачег наоблачења са сјеверозапада.

јесен природа 22092025

Друштво

Данашњи феномен поново за 300 година! Зашто је јесен стигла раније?

Вјетар ће бити слаб до умјерен, понегдје у Крајини и јак, јужних смјерова. Максимална температура кретаће се од 29 до 34 степена, у вишим предјелима око 23 степена Целзијуса.

За Бањалуку је најављено претежно сунчано вријеме уз малу облачност и врло топло. Вјетар ће бити слаб до умјерен, на ударе појачан, јужни, а максимална температура ваздуха биће око 33 степена.

