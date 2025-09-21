Сутра обиљежавамо празник Светих Јоакима и Ане: Ово су обичаји које треба испоштовати

21.09.2025
На дан послије Мале Госпојине, који уједно означава и посљедњи дан љета, 22. септембра, обиљежавамо празник Светог Јоакима и Ану.
Иако у црквеном календару овај празник није црвено слово, већ црно подебљано, у народу је изузетно поштован. Разлог је једноставан - Јоаким и Ана су родитељи Пресвете Богородице, дакле богооци, људи кроз које је започета прича хришћанства.
Јоаким и Ана живели су повучено и побожно у Назарету. Дуго нису имали дјеце, што је тада сматрано великом срамотом и казном. Педесет година молили су Бога за потомство, све док им се није јавио анђео са радосном вијешћу, родиће се кћи преблагословена, она кроз коју ће доћи спасење свијету. Тако су постали родитељи Марије, а послије њеног рођења и Христових - богопрародитељи.
У нашем народу овај дан се још назива Јаћимана, Јаћимовдан или Ћимијана, по старим облицима имена Аћим и Ана. Неке породице га славе као завјетни дан, а понегдје је и крсна слава, својеврсни увод у јесењу сезону слава.
У појединим крајевима Србије, обичај је да се на овај дан драгим особама поклањају ситнице умотане у црвени папир. Црвена боја симболизује радост и благослов. Такође, 22. септембар је дан када треба даривати оне који имају мање од нас, баш као што су и Јоаким и Ана само трећину прихода задржавали за себе, а све остало давали другима, без хвалисања и са смирењем.
Вјерује се да овај дан треба провести у кругу породице и да је посебно важно да влада мир међу најближима. Ако постоји неслога, вријеме је за помирење, јер како прође овај дан, таква ће бити и цијела наредна година.
Једна ствар не треба да заборавимо: 22. септембар је прилика да се сетимо да љубав и благостање почињу од породице и добрих дјела. Управо то је оставштина Светог Јоакима и Ане.
