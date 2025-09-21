Мала Госпојина - добар дан за свадбе и вјеридбе

Извор:
Успомена на дан када је рођена Пресвета Богородица Марија, у дому Јоакима и Ане у Назарету, Мала Госпојина слави се данас. За овај велики и важан празник везују се бројна вјеровања и обичаји.
Богородица је рођена у Назарету, од остарјелих и праведних родитеља Јоакима и Ане.
По оцу, била је од царског рода Давидовог, по мајци од рода првосвештеничког.
Ана је као старица родила кћер Марију, по благослову Божјем.
Управо је Бог и одредио Марију да буде мајка Исуса Христа, и зато се слави као Пресвета Богородица.
Доживеће највеће радости и највеће боли, све док и сама, послије истека земаљских дана, није отишла у вјечну светлост и славу.
Она је и данас заступница људи пред Творцем, којој се упућују најтоплије молитве.
Пред њеним чудотворним иконама дешавају се исцјељења, а људи у невољи добијају помоћ.
Јесење свадбе у Србији, од давнина, почињале су од Мале Госпојине.
Земљорадницима је данашњи празник означавао почетак јесењег орања и сетву озимих усева.
Приређиване су и разне сточарске свечаности.
Вјерује се да биље убрано између Велике и Мале Госпојине има посебна љековита својства, као и да јаја из тога периода могу цијелу годину да остану свјежа па се зато остављају за насад, а пилићи излежени у ове дане биће добре носиље.
Многе породице славе Малу Госпојину као своју крсну славу.
Овај дан добар је за свадбе и вјеридбе. У многим насељима одржавају се сабори, завјетине, прославе, молитве и литије.
Када је о празнику ведро, вјерује се да ће нам се сунце смијешити и током јесени, али и зиме.
