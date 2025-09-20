Logo

Смањена незапосленост у Српској, повећана у ФБиХ

20.09.2025

19:04

Фото: Pixabay

Република Српска посљедњих мјесеци биљежи смањење броја незапослених, док се у ФБиХ тренд креће у супротном правцу. Биљеже више незапослених лица. Према подацима Агенције за рад и запошљавање БиХ, незапосленост у јулу мјесецу у Српској смањила се за 91 лице у односу на претходни мјесец, док се у ФБиХ повећала за 4.090 особа.

"Евиденција се свакодневно мијења. Једни се пријављују, други одјављују, али генерално оно што је добро имамо тренд смањења незапослених и имамо тренд повећања броја запослених у Републици Српској. Мало јаче од 11 хиљада лица је запослено од 1.јануара закључно са августом мјесецом. То је неки просјек који је стандардан у односу на претходне године, а ако говоримо о процентима то је негдје око 8 одсто мање лица на евиденцији у односу на исти период прошле године", каже Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске.

Разлози за различите трендове траже се у структури тржишта рада и економским мјерама. У Српској власти истичу ефикасније програме запошљавања и субвенције послодавцима и привредницима. У причу се убрајају и сезонски послови, миграције радне снаге те различит темпо привредног раста у ентитетима.

"Када су у питању трговина за првих шест мјесеци имамо раст промета од 12%. Имамо више од ПДВ-а 53, 5 милион КМ у односу на исти период прошле године. 618 радника је више у трговини у Републици Српској за првих шест мјесеци, док нпр. за исти период у ФБИХ имамо скоро 2.000 радника мање. Значи причамо о два ентитета, а имамо тако различите податке", каже Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.

"Сматрамо да подстицаји ове врсте у пословне/индустријске зоне један је од најбитнијих предуслова за будуће инвеститоре који желе улагати да у одређеном тренутку им можемо пружити са нивоа локалних заједница одређени простор, одређене парцеле, услове, наравно и радну снагу, близину аутопута и то је нешто што ће Републику Српску довести у позицију као мјесто гдје вриједи, може и гдје се исплати улагати", каже Војин Митровић, министар привреде и предузетништва.

Стручњаци упозоравају да је за дугорочно рјешавање проблема потребно усклађивање образовног система са потребама тржишта рада, чему надлежни у Српској и теже. Такође, и привлачење нових инвестиција које би отвориле одржива радна мјеста.

