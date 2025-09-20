Тежак дан на путевима Српске, АМС упутио апел возачима

Извор:
Из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају на тежак дан на путевима широм Српске, због саобраћајних удеса, са нажалост смртним исходима и теже повријеђенима, те апелују да возачи буду максимално опрезни.
"Мотоциклисти су највише учествовали у овим незгодама, па још једном апелујемо на све возаче да буду максимално опрезни, прилагоде брзину и избјегавају ризична претицања. Чувајте себе и друге учеснике у саобраћају", наводе из АМС Српске и поручују - срећан пут.
Подсјетимо, раније је објављено да се догодила незгода у Друговићима гдје су се сударили аутомобил и мотор. Такође је саопштено да је код Рогатице страдао мотоциклиста из Пољске.
