Тежак дан на путевима Српске, АМС упутио апел возачима

Извор:

СРНА

20.09.2025

18:06

Фотографија мотористе са заштитном кацигом, иза њега се види саобраћајна гужва у Бањалуци
Фото: АТВ

Из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају на тежак дан на путевима широм Српске, због саобраћајних удеса, са нажалост смртним исходима и теже повријеђенима, те апелују да возачи буду максимално опрезни.

"Мотоциклисти су највише учествовали у овим незгодама, па још једном апелујемо на све возаче да буду максимално опрезни, прилагоде брзину и избјегавају ризична претицања. Чувајте себе и друге учеснике у саобраћају", наводе из АМС Српске и поручују - срећан пут.

Подсјетимо, раније је објављено да се догодила незгода у Друговићима гд‌је су се сударили аутомобил и мотор. Такође је саопштено да је код Рогатице страдао мотоциклиста из Пољске.

АМС РС

