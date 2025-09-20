Logo

Преминуо бивши министар

Преминуо бивши министар
Бивши министар у Влади ФБиХ и универзитетски професор у пензији др. Ахмед Смајић преминуо је данас у Сарајеву у 68. години живота.

Оставио је велики допринос кроз истраживачки рад, посебно у области развоја привреде и образовања.

Био је члан СДА од 1990. године, а у периоду рата био је члан Извршног одбора СДА Нови Град и СДА Града Сарајева. Обављао је позицију члана Предсједништва СДА.

У периоду од 1993. до 1996. године обављао је дужност предсједника Извршног одбора Општине Нови Град Сарајево. Од 1996. до 2000. године обављао је дужност федералног министра пољопривреде, водопривреде и шумарства, а био је и посланик у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.

Србија

Кобре демонстрирале акцију неутралисања нападача

Поводом смрти проф. др. Ахмеда Смајића, на Пољопривредно-прехрамбеном факултету Универзитета у Сарајеву биће одржана комеморација у понед‌јељак, 22. 9. 2025. године, у 11:00 сати.

