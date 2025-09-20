Logo

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

20.09.2025

19:24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином
Фото: Printscreen/Klix

На дионици пута која повезује Источно Сарајево и Враца забиљежен је још један снимак ризичног претицања који је могао завршити с кобним посљедицама.

Наиме, на снимку који је уступљен редакцији Кликс може се вид‌јети како возач на овој дионици претиче два аутомобила испред себе те да се у "посљедњем тренутку" враћа у своју траку након што је уочио возило из супротног смјера.

Оно што посебно забрињава у цијелој ситуацији је и чињеница да је управо на овој дионици пута недавно забиљежена саобраћајна несрећа са смртним посљедицама, а у којој је живот изгубила д‌јевојка.

Видео можете погледати ОВД‌ЈЕ.

