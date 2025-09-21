Сутра веома топло, увече очекујемо наоблачење

21.09.2025
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити врло топло, а увече и током ноћи очекује се јаче наоблачење од сјеверозапада.
У Крајини вјетровито уз малу до умјерену облачност, у осталим предјелима претежно сунчано.
Минимална температура ваздуха од 11 до 17 степени Целзијусових, у вишим предјелима на истоку од шест. Максимална температура ваздуха од 29 до 34, у вишим предјелима од 23 степена.
У Републици Српској и ФБиХ данас је претежно сунчано вријеме, а вјетар слаб до умјерене јачине, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Максимална температура од 28 до 34 степена.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Чемерно 22, Калиновик 23, Гацко, Соколац и Фоча 25, Кнежево 26, Рудо 27, Вишеград, Сребреница, Мркоњић Град 28, Требиње, Нови Град, Србац 29, Бугојно, Приједор, Тузла и Зеница 30, Бијељина 31, Добој и Мостар 32 степена, преноси Срна.
