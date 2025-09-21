"Владимир је био пријеке нарави кад попије" Суграђани проговорили о језивом убиству таксисте

Извор:
Блиц
21.09.2025
09:56
Коментари:0
Таксиста Дејан С. (51) из Чачка преминуо је након што су га брутално пребили глумац Владимир Јоцовић, његов брат Р. Ј. и још један нападач.
Према тврдњама Чачана, сукоб је избио због супруге убијеног таксисте која је наводно била у емотивној вези са Р. Ј. који је, наводно, недавно изашао из затвора.
У четвртак касно увече у једној локалној кафани у Чачку, избио је сукоб који је кулминирао бруталним убиством таксисте Дејана С. (50). Полиција је ухапсила двојицу осумњичених за убиство мушкарца, глумца Владимира Јоцовића и његовог брата Р. Ј., док се за трећим осумњиченим активно трага.
Хроника
Комшије у шоку након убиства таксисте, открили детаље хорора у Чачку: "Из кафане се чула бука и псовке"
Како Блиц незванично сазнаје, сукоб је наводно избио због жене. Убијени Дејан С. (51) недавно се оженио, а према тврдњама Чачана, његова супруга наводно је раније била у емотивној вези са глумчевим братом Р. Ј.
– Дејан се недавно оженио, заиста је био заљубљен и срећан. Он је био диван човјек, а и она је супер жена. Чачак је мали град, ми се сви међусобно познајемо и сви чујемо пиче које круже градом. Прича се да је Дејанова жена, прије него што је ступила у везу са њим била у емотивној вези са Владимировим братом. Они су се наводно срели у кафани. Браћа и њихов друг су били пијани и кренули су да провоцирају таксисту. Након краће свађе, услиједиле су батине… – објашњава саговорник Блица.
Како додаје саговорник, који се у ноћи убиства налазио недалеко од кафане у којој је је избио сукоб, мјештани овог дијела Чачка су те вечери наводно чули пуцањ.
Србија
Саслушан глумац осумњичен за убиство таксисте, тражио да иде на полиграф
– Моја зграда је одмах ту поред кафане. Та кафаница је локална биртија и Владимир је био редован гост на том мјесту. У једном тренутку се у овом дијелу града чуо пуцањ о којем смо сви јуче причали. Не знам ко је пуцао, као ни да ли је Дејан упуцан, али неминовно је да се пуцањ чуо – открива саговорник Блица.
Према тврдњама становника Чачка, који су се задесили у близини локалне кафане, сцене са лица мјеста биле су узнемиравајуће. Извор објашњава да је убијени таксиста пребачен у Општу болницу Чачак у јако лошем стању, да је био сав крвав са видљивим подливима.
Србија
Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат
– Дејана је екипа Хитне помоћи превезла у Општу болницу Чачак. Он је био сав крвав када су они стигли и у подливима. Колико ја знам, љекари су га одмах реанимирали, али му на жалост није било спаса. Није успио да издржи толике батине и подлегао је језивим повредама – рекао је извор.
Како Блиц незванично сазнаје, Р. Ј. је недавно изашао из затвора. Он је тежио ка “нормалном” животу након што је изашао са робије због чега је одлучио и да покрене сопствени бизнис.
– Владимир је био склон пићу, бојим се да ће га то сада скупо коштати. Одличан је глумац, али је алкохол урадио своје. Више пута је имао контакт са нашом полицијом. Најчешће су то били прекршаји у алкохолисаном стању, заустављали су га и пијаног у вожњи. Сви ми овде знамо да има пријеку нарав када попије, али никоме није било ни на крај памети да би био у стању да почини убиство – рекао је саговорник.
Хроника
Преминуо таксиста коме се запалио ауто током вожње
– Владимиров брат је до скоро био у затвору. Када је изашао на сва уста је говорио да жели да почне тотално нови и другачији живот. Једно вече је сједио у кафани и причао како жели да води “нормалан” живот. Он је покренуо и свој бизнис, отворио је перионицу и радњу за хемијско прање веша – прича извор.
Пријатељица убијеног Дејана С. (50) у разговору за Блиц је истакла да је он био омиљена особа у друштву.
Економија
Милионери из БиХ имају нови "хит бизнис" у који улажу огроман новац
– Дејан је био човјек шаљивџија и добрица. Ведрог и позитивног духа, омиљен у сваком друштву. Радио је као таксиста. Становао је код мене пар година, био је врло коректан у свему. Видјела сам га јуче у граду, поздравио ме је са осмијехом на лицу. Нисам могла ни да наслутим да је то посљедњи пут да га видим – рекла је једна Чачанка.
Подсјетимо, таксиста Дејан С.(50) из Чачка убијен је у једном угоститељском објекту, када су га насмрт претукла три мушкарца, међу којима је и глумац Владимир Јоцовић и његов брат Р.Ј.
Браћа Јоцовић су ухапшена и они се сумњиче за убиство у саизвршилаштву, а за трећим осумњиченим полиција трага.
Према незваничним сазнањима, полицији је познат његов идентитет и активно ради на његовом проналаску.
Регион
Брутално наплаћују вожњу: Уводе се велике промјене због таксиста
Како је саопштио МУП, они се сумњиче да су задали више удараца педесетогодишњем мушкарцу који је превезен у Општу болницу Чачак гдје је преминуо.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Чачку.
Владимир Јоцовић је добитник награде за најбољег глумца на Међународном фестивалу “Позориште звездариште” у Београду 2011. године, награде за најбоље глумачко остварење “Гран При” за представу “Сан летње ноћи” у Нишу 2012. године, Похвале жирија за изузетно његовање љепоте сценског говора и сценски покрет у представи “Сан летер ноћи” на 40. Интернационалном Фестивалу алтернативног и новог театра у Новом Саду 2013.
Сцена
Ко је Владимир Јоцовић
Глумио је у серијама попут, Време смрти, Клан, Жигосани у рекету… А 2024. године је именован за в.д. директора Краљевачког позоришта.
Саговорница је истакла да је веома забринута за безбједност себе и своје дјеце након бруталног насиља које се догодило у близини њене куће.
– Страшно, плашим се. Да ли је могуће да се то дешава? Живим овдје од ђтињства. За овакве злочине код нас нисам чула никада. Уплашила сам се и за себе и за дјецу – рекла је.
Србија
1 д0
Регион
3 седм0
Регион
3 седм0
Регион
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму