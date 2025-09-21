Logo

Стиже пад температуре за 10 степени, киша ће падати данима

21.09.2025

09:46

Саобраћај у кишном дану, Бањалука
Фото: АТВ

Овај викенд испраћамо љето. Температура данас и сутра достизаће 30 степени, али онда нас очекује права јесен.

У уторак је посљедњи дан наредне седмице без падавина и са пријатном температуром која ће износити максималних 26 степени. Након тога почиње киша и према првим процјенама трајаће седам дана.

Иако се шансе за падавине крећу у процентима од 35 до 50, сигурно је захлађење.

Пад температуре осјетићемо већ у сриједу када максимална температура иде до 20 степени, а најхладније ће бити наредне недјеље када ћемо имати максималних 16 степени.

Тек ће крајем септембра доћи до стабилизације времена и могућег раста температуре, али та процјекција је и даље на далеком штапу.

