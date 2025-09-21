Logo

У Српској рођена 21 беба

Извор:

СРНА

21.09.2025

09:35

У Српској рођена 21 беба
Фото: Unsplash

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 11 д‌јевојчица и 10 д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Добоју четири, Приједору три, Источном Сарајеву и Зворнику по двије, а у Бијељини једна.

У Бањалуци је рођено шест д‌јевојчица и три д‌јечака, у Добоју три д‌јечака и д‌јевојчица, Приједору два д‌јечака и д‌јевојчица, Источном Сарајеву двије д‌јевојчице, Зворнику д‌јечак и д‌јевојчица, и у Бијељини д‌јечак.

У породилиштима Градишка, Невесиње, Требиње и Фоча није било порода.

