Саслушан глумац осумњичен за убиство таксисте, тражио да иде на полиграф

Пред тужиоцем се данас није појавио трећи осумњичени за убиство таксисте у Чачку, јер је он још увијек у бјекству
Пред Вишим јавним тужилаштвом у Чачку, данас су саслушани глумац Владимир Ј. (35) и његов брат Р. Ј. (33) којима се сумњиче да су умијешани у тучу након које је Чачанин Дејан С. (50) преминуо у Општој болници у Чачку. Пред тужиоцем ВЈТ Јасмином Лазовић данас се није појавио трећи осумњичени у овом догађају, јер полиција за њим још увијек трага.
Тројици осумњичених се на терет ставља убиство у саизвршилаштву.
"Мој брањеник Владимир Ј. је данас изнио своју одбрану и у њој је навео да он дефинитивно никад никог није ударио, што се и не очекује од једног дипломираног глумца и човјека који посједује школу и емоцију. Ја сам као његов бранилац убијеђен да он никог није ударио и то ће кад тад изаћи на видјело. Он је тражио да иде на полиграф како би се изјаснио о тој чињеници, међутим из мени непознатих разлога тај његов захтјев није усвојен. Тужилац Јасмина Зазовић је предложила притвор у трајању до 30 дана, о ком ће се изјаснити судија за претходни поступак Мирјана Росић", изјавио је чачански адвокат Драган Ранђеловић-Џакец, додајући да се он противио одређивању притвора за свог брањеника јер у овом поступку нема квалификације дјела, тачније још се по њему не зна да ли је ово убиство.
"Тражио сам да му се одреди мјера напуштања стана као и забрана комуникације телефоном и преко друштвених мрежа, чекамо одлуку судије за претходни поступак", казао је Ранђеловић.
На данашњем предистражном, претресу се појавио и други осумњичени за убиство у саизвршилаштву Р. Ј. (33), рођени брат глумца.
"Мој брањеник је данас искористио своје законско право и бранио се ћутање. Да ли ће тако остати у остатку процеса, видјећемо", казао је чачански адвокат Лазар Зимоњић бранилац другог окривљеног.
Пред тужиоцем се данас није појавио трећи осумњичени, јер је он још увијек у бјекству. У јучерашњем саопштењу полиција није навела његов идентитет.
Специјалиста судске медицине др Љубиша Божић, је јуче обавио обдукцију тијела настрадалог мушкарца, чији налаз данас није достављен тужиоцу, јер није завршен. Др Божић ће га накнадно доставити и бранити пред чачанским правосуђем. Међутим познато је да жртва поседује тешке телесне повреде.
Како незванично сазнаје Курир у угоститељском објекту на Љубић кеју не постоји видео надзор који би истрази могао помогне у рјешавању овог случаја.
