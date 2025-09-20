Додик: Имамо право да овај вијек прогласимо вијеком српског уједињења

Извор:
СРНА
20.09.2025
17:11
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је данас на сједници Савјета за сарадњу Србије и Српске да српски народ има право да овај вијек прогласи вијеком свог уједињења с обзиром на то да је у прошлом страдао.
Додик је истакао је Република Српска створена у миру, у рату одбрањена, да је Дејтонским споразумом, тако се мислило, међународно верификована, а данас се покушава да јој се то узме.
"Никада се није одустало од тога да се Бих гради као имагинација, БиХ је настала у Дејтону као израз заблуде тадашње најмоћније униполарне државе администрације Била Клинтона, да је могуће направити малу Југославију на рушевинама старе и тиме су нам свезали лудачку кошуљу која се зове БиХ", рекао је Додик.
Многи су, каже, упозоравали да је стварање БиХ погрешно.
Истакао је и да се не може вјеровати ЕУ, те да Српска само под условима уважавања може да функционише.
"Дејтонски споразум је дао самосталну Републику Српску у оквиру БиХ, али то није прихватио колективни Запад", додао је Додик у обраћању.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да Република Српска и Србија иза себе остављају низ заједничких пројеката, те да је у наредном периоду неопходно ујединити све сегменте друштва и радити заједно по свим питањима.
"Морамо заједно да осмислимо пројекте да будемо одрживи, да имамо јасну енергетску политику, обезбијеђену производњу храну и духовност, како би одговорили времену које долази", рекао је Додик.
На сједници Савјета за сарадњу, Додик је истакао да Србија и Република Српска имају све више пријатеља, те да је овакав вид сарадње најбољи да се и у будућности сагледа шта су најважнији кораци.
"Главни наш циљ мора да буде слобода и мир. Наш једини захтјев остаје једна држава и један народ, као што су то многи добили на Балкану. Вријеме је да и ми то урадимо. Неће нити лако, али ако ова генерација то себи не постави као циљ, то се никада неће десити", нагласио је Додик.
Додик је позвао институције Србије да учине све да се очувају Република Српска и Србија, да се очува демократска власт и да се сви окупе око интереса српског народа.
Додик је захвалио Србији на помоћи и разумијевању, истичући да оно није никада ишло на штету Бошњака или било којег другог народа.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас у Београду да је поразна чињеница да Европска унија /ЕУ/ заговара владавину права, а стоји иза безакоња у БиХ.
"Не могу ништа добро да кажем о ЕУ, која прихватају да дође неко без овлаштења и намеће законе у БиХ, на шта бриселска администрација каже да је то владавина закона", рекао је Додик у обраћању на сједници Савјета за сарадњу Републике Српске и Србије.
Додик је рекао да се Република Српска и Србија неће ћутати нити се покорити, јер Срби не клече.
"Али, би нас тај цинизам и неправда која нам се сије. Кажу да бране Дејтонски споразум, а чине све га сруше. Срушили су резолуцију 1244 и не дозвољавају успостављање заједничке српских општина на Косову и Метохији", истакао је Додик.
Додик је навео да није било довољно бомбардовање, увођење санкција, те сада траже да се њихови захтјеви испуњавају без поговора.
"Бране нам да говоримо да смо исти народ, једне вјере и писма. Зато смо се данас окупили да покажемо јединство и снагу. Сваки човјек нашег народа зна колико је значајан овај дан", навео је Додик.
Додик је подсјетио да је српски народ највише страдао када је био разједињен, те да у ова тешка времена треба показати јединство и слогу.
"Нама је историјска обавеза да потенцијалу кризу, пред којом је свијет, дочекамо спремни. Србији треба мир, разумијевање и да се поштује народа воља", рекао је Додик.
