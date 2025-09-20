Logo

Песницама тукао сестру по глави јер је припадница ЛГБТ!

Извор:

Телеграф

20.09.2025

17:04

Песницама тукао сестру по глави јер је припадница ЛГБТ!
Фото: Танјуг/АП

Полиција у Београду ухапсила је Б.А. (36) због сумње да је у четвртак, у стану на Врачару, у пијаном стању вријеђао и физички напао своју сестру С.А, припадницу ЛГБТ заједнице, сазнаје Телеграф.

Осумњичени је сестру најприје вријеђао, а потом је песницама ударао по глави и тијелу. Након тога, она се бранила и стакленом флашом га ударила по глави.

Антонија черкез

Сцена

Финалисткиња "Звезда Гранда" показала труднички стомак: Пјевачица се удала тајно

С.А. је превезена у Ургентни центар, где су јој констатоване лаке тјелесне повреде. Б.А. је одређен притвор, а изречене су му и мјере забране приласка и комуникације са оштећеном.

Истрагу у овом случају води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

(Телеграф)

