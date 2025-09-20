Logo

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

Извор:

СРНА

20.09.2025

15:25

Коментари:

0
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је поносна на Србију за коју је рекла да је направила огроман искорак у области одбране.

"Поносни смо на Србију и радује се сваком њеном успјеху. Србија је направила огроман искорак у области одбране. О томе свједочи и данашња импресивна војна парада `Снага јединства", навела је Цвијановићева у објави на Иксу.

Према њеним ријечима, снажна и модерна војска је најбољи гарант безбједности Србије и српског народа.

Таг:

Жељка Цвијановић

