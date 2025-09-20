Logo

Финалисткиња "Звезда Гранда" показала труднички стомак: Пјевачица се удала тајно

20.09.2025

17:02

Фото: Instagram/antoniettecerkez

Антонија Черкез, финалисткиња музичког такмичења "Звезде Гранда" у другом је стању и броји ситно до порођаја.

Пјевачица коју многи сматрају једном од најљепших из редова некадашњих такмичара познатог музичког такмичења у благословеном је стању и на друштвеним мрежама је објавила фотке гдје буквално сија.

Антонија је подигла мајицу на слици те показала труднички стомак који је био у првом плану.

Ако је судити по фотографији пјевачица ужива у трудноћи, а како се види по објави, броји ситно до доласка своје прве бебе.

Антонија черкез
Антонија черкез

Она је након те објаве, објавила још једну фотографију на којој је видимо у хаљини припијеној уз тијело и фул нашминкану, а сви јој кажу да је прелијепа трудница.

Подсјетимо, њено име се помињало још у "Задрузи 4" када је Риалда Карахасановића оптужила Кенана да је преварио управо са њом.

Али, то није једини моменат када је доспјела на странице жуте штампе. Иначе, Адмир Арнаутовић Шмрк, менаџер репера Бубе Корелија и Јале Брата, који је био ухапшен по налогу Тужилаштва Босне и Херцеговине, у септембру 2022. наводно је био у емотивној вези са пјевачицом.

(Телеграф)

