Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

Блиц
20.09.2025
15:33
Водитељка и бивша ријалити учесница, Ена Попов (38), ужива у браку са бизнисменом Ненадом Чанком са којим има двије кћерке Рију и Милу.
Ена Попов је на свом Инстаграм профилу у посљедње вријеме веома активна. Она неријетко објављује провокативне фотографије у купаћим костимима, а сада је отишла корак даље и објавом “срушила” мреже.
Наиме, водитељка је опалила селфи док је на себи имала бијели брусхалтер и гаћице, а огромне груди су биле у фокусу. Мушкарцима су пале вилице када су видели слику, а коментари су се низали: “Ау, каква бомба”, “прелијепа”, “најљепша си”, преноси Блиц.
Она је након другог порођаја успјела да без гладовања смрша 20 килограма, а да ипак задржи облине.
– Као врло млада сусрела сам се са коментарима о мом физичком изгледу и било ми је криво када прочитам неке коментаре. Тада није било ни цензуре, ни портала, већ само форуми са којих нису могли да се бришу коментари. Нико није могао да нас заштити на интернету. Водила сам се оним да је важно да ме воле људи који су мени битни, међутим, све се то негдје складишти и данас увиђам да су неки коментари утицали на моје самопоуздање – испричала је Ена својевремено.
Она је открила и да након порођаја ни на један начин није могла са скине масти, те да јој нису помагали ни тренинзи ни регулисана исхрана због чега је отишла на мезотерапијеи смршала чак 20 килограма.
