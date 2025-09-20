Logo

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

Извор:

Блиц

20.09.2025

15:33

Коментари:

0
Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце
Фото: Printscreen/Instagram

Водитељка и бивша ријалити учесница, Ена Попов (38), ужива у браку са бизнисменом Ненадом Чанком са којим има двије кћерке Рију и Милу.

Ена Попов је на свом Инстаграм профилу у посљедње вријеме веома активна. Она неријетко објављује провокативне фотографије у купаћим костимима, а сада је отишла корак даље и објавом “срушила” мреже.

Ена Попов 20092025
Ена Попов 20092025

Наиме, водитељка је опалила селфи док је на себи имала бијели брусхалтер и гаћице, а огромне груди су биле у фокусу. Мушкарцима су пале вилице када су видели слику, а коментари су се низали: “Ау, каква бомба”, “прелијепа”, “најљепша си”, преноси Блиц.

Смршала 20 килограма без гладовања

Она је након другог порођаја успјела да без гладовања смрша 20 килограма, а да ипак задржи облине.

Ена Попов-20092025
Ена Попов-20092025

– Као врло млада сусрела сам се са коментарима о мом физичком изгледу и било ми је криво када прочитам неке коментаре. Тада није било ни цензуре, ни портала, већ само форуми са којих нису могли да се бришу коментари. Нико није могао да нас заштити на интернету. Водила сам се оним да је важно да ме воле људи који су мени битни, међутим, све се то негд‌је складишти и данас увиђам да су неки коментари утицали на моје самопоуздање – испричала је Ена својевремено.

Она је открила и да након порођаја ни на један начин није могла са скине масти, те да јој нису помагали ни тренинзи ни регулисана исхрана због чега је отишла на мезотерапијеи смршала чак 20 килограма.

Подијели:

Тагови:

Ена Попов

Инстаграм

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ена Попов показала науљено тијело у минијатурном бикинију

Сцена

Ена Попов показала науљено тијело у минијатурном бикинију

2 мј

0
Ена Попов открила како је смршала 20 килограма

Сцена

Ена Попов открила како је смршала 20 килограма

1 седм

0
Ена Попов открила дуго чувану тајну

Сцена

Ена Попов открила дуго чувану тајну

10 мј

0
Ена Попов се удала за Ненада Чанка: Ријалити звијезда објавила фотке са плаже

Сцена

Ена Попов се удала за Ненада Чанка: Ријалити звијезда објавила фотке са плаже

1 год

0

Више из рубрике

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Сцена

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

25 мин

0
Пјевачица проговорила о браку: Не кријем партнера!

Сцена

Пјевачица проговорила о браку: Не кријем партнера!

2 ч

0
Маја Волк жртва интернет преваре: ''Тужићу их!''

Сцена

Маја Волк жртва интернет преваре: ''Тужићу их!''

5 ч

0
Четири године од смрти легендарне Марине Туцаковић

Сцена

Четири године од смрти легендарне Марине Туцаковић

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner